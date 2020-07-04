Песков оценил продажу рубашки Путина на сайте объявлений

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал объявление в интернете о продаже рубашки, которую российский лидер якобы оставил в одном из отелей. Об этом сообщает РИА «Новости».

На сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже белой рубашки, которую якобы забыл Путин в одном из отелей Нижнего Новгорода. В объявлении говорится, что предмет гардероба был найден при уборке номера, он не стиран, а продавец при необходимости готов отдать на экспертизу. Рубашку предлагается купить за 165 тысяч рублей.

По словам Пескова, таким объявлениям не стоит доверять.

«Нет. Такого быть не может», — заявил он, отвечая на вопрос, мог ли Путин забыть рубашку и можно ли верить сообщению о продаже.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Эрдоган оделись в одной цветовой гамме в Сочи