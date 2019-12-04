Календарь Pirelli на 2020 год представлен в Италии
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В Вероне представлен 47-й выпуск календаря Pirelli. Фотографии опубликованы на официальной странице компании в Instagram.
Тема календаря этого года — «В поисках Джульетты». Автором снимков стал итальянский фэшн-фотограф Паоло Роверси.
Как известно, участницами съемок стали актрисы, певицы, модели и художницы. В их число вошли Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Клэр Фой, Мия Гот и другие девушки, которые могли бы стать Джульеттой современности.
До этого одной из героинь календаря на 2017 год стала россиянка — преподаватель кафедры политической теории МГИМО Анастасия Игнатова.
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