Тимошенко заплела косу-бублик впервые за пять лет
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко впервые за пять лет появилась на публике со знаменитой косой-бубликом, сообщают «Известия».
С такой прической Тимошенко провела встречу с главой ЕК Урсулой фон дер Ляен.
Украинские СМИ называют прическу Тимошенко «революционной», так как впервые она появилась с косой в 2001 году, когда ушла в оппозицию и создала собственную партию.
Теперь местные СМИ связали смену прически Тимошенко с ссорой с лидером страны Владимиром Зеленским.
13 ноября Юлия Тимошенко сообщила, что ее политическая сила перейдет на сторону оппозиции.
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