Тимошенко заплела косу-бублик впервые за пять лет

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко впервые за пять лет появилась на публике со знаменитой косой-бубликом, сообщают «Известия».

С такой прической Тимошенко провела встречу с главой ЕК Урсулой фон дер Ляен.

Украинские СМИ называют прическу Тимошенко «революционной», так как впервые она появилась с косой в 2001 году, когда ушла в оппозицию и создала собственную партию.

Теперь местные СМИ связали смену прически Тимошенко с ссорой с лидером страны Владимиром Зеленским.

13 ноября Юлия Тимошенко сообщила, что ее политическая сила перейдет на сторону оппозиции.

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