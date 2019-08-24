Елизавета II помогла экс-ведущему Top Gear сбросить лишний вес

Английский журналист и бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон признался, что смог похудеть благодаря диете королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, в один момент Кларксон решил отказаться от любимой вредной еды и позаботиться о своем здоровье. Свое предпочтение журналист отдал диете британской королевы из-за того, что она не предусматривает занятия спортом.

«Вы знаете, что королева не ходит в спортзал и не бегает - ей 93 года, и с ней все в порядке. Я слышал, что она питается маленькими порциями», — сообщил Кларксон. При этом он отметил, что монарх любит мусс и салат латук.

Также он отметил, что перестал употреблять пиво, так как в местных пабах его разливают в стаканы «размером с мизинец». По словам британца, в этом нет никакого мужества. Тем не менее, он иногда пьет игристое.

Ранее сообщалось, что Джереми Кларксона госпитализировали с воспалением легких в Испании.