Макрон причинил боль жене на глазах у Путина

Жена президента Франции Брижит Макрон пришла встречаться президента России Владимира Путина, несмотря на свою травму. Об этом сообщает РИА «Новости».

На появившемся в телеграм-каналах видео можно заметить, как жена президента Франции аккуратно прячет правую руку.

Путин подарил Брижит Макрон цветы и поприветствовал французского лидера.

Отмечается, что на ролике заметно, как после приветствия Макрон на глазах у Путина взял жену за больную руку. Супруга схватилась за травмированную руку и отстранилась.

Ранее сообщалось, что Брижит Макрон повредила руку.

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