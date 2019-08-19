Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности

Канцлер Германии Ангела Меркель вышла в свет в наряде, который она купила еще 23 года назад. Об этом сообщает Deutsche Welle в фейсбуке.

Как отмечается, недавно канцлер появилась на публике в яркой блузе с запахом в стиле японского кимоно.

Уточняется, что впервые Меркель надела этот наряд на открытие фестиваля музыки Вагнера в Байройте, который проходил в 2002 году.

Причем, согласно изданию, этот наряд был куплен канцлером еще раньше. Кроме того, в этом же одеянии она появилась на публике в 2008 и 2017 годах.

Многие пользователи соцсети в комментариях похвалили Меркель за простоту.

Ранее Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики.