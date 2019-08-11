Жительница Геленджика стала «Миссис Россия — 2019»

Победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019» стала 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что у женщины двое сыновей и она счастлива в браке.

Звание первой «Вице — миссис России» завоевала Анна Митрофанова из Самары, второй «Вице — миссис России» стала Влада Брем из Иркутска.

Уточняется, что теперь Екатерине Нишановой предстоит отстаивать честь страны на международном телевизионном конкурсе «Миссис Земной шар».

Ранее сообщалось, что определена победительница конкурса «Миссис Хрустальная корона России — 2019».