Принцесса Монако тайно крестила сына

Принцесса Монако Шарлотта Казираги тайно крестила сына, сообщает StarHit.

Принцесса и ее муж продюсер Димитрий Рассам провели обряд крещения 31 мая.

На тайной церемонии в часовне во дворце присутствовали только родители семимесячного Бальтазара. Принцесса не комментирует данное событие.

Отмечается, что 1 июня прошла свадьба внучки Грейс Келли Шарлотты и Димитрия Рассама, сына актрисы Кароль Буке. У каждого из партнеров есть по ребенку от предыдущих отношений. Фанаты пару предположили, что родители решили совместить два эти события.