Звезда «Бруклин 9-9» вслед за главой Amazon рассказал о шантаже

Американский актер Терри Крюс присоединился к обвинениям в шантаже в отношении компании American Media Inc., которой принадлежит таблоид National Enquirer, шантажировавший главу Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает Mediaite.

«Та же компания, AMI, пыталась заставить меня замолчать из-за моего иска к [WME] и Адаму Вениту, сфабриковав истории обо мне и проститутках», — написал Крюс.

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Он добавил, что вся ситуация дошла до того, что были даже изготовлены поддельные квитанции.

«Я назвал это блефом и опубликовал угрозы в сети», — уточнил Крюс.

Уточняется, что в 2017 году Терри Крюс подал иск к голливудскому агенту Адаму Вениту из-за того, что он щупал его во время вечеринки годом ранее.

Ранее сообщалось, что владельцы обвиненного главой Amazon в шантаже таблоида отреагировали на скандал.