Мишель Обама рассказала, о чем думала после инаугурации Трампа

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Бывшая первая леди США Мишель Обама во время программы The Tonight Show с Джимми Фэллоном на телеканале NBC рассказала, о чем она думала, покидая Белый дом после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.

Она прокомментировала фотографию, где она со своим супругом и бывшим президентом США Бараком Обамой на борту президентского джета Air Force One сделали прощальный жест после инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года.

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Фэллон спросил ее, о чем она думала, когда покидала Белый дом. Мишель ответила, что в этот момент подумала: «Прощай, Фелиция». Ее ответ вызвал аплодисменты зала.

Кроме того, когда первая леди США Меланья Трамп подарила коробку Tiffany, неоднозначное выражение лица Мишель Обамы говорило о том, что подарок застал ее врасплох. Через несколько секунд метаний, Барак Обама взял коробку из рук Мишель и отдал ее сотруднику. В эфире программы Мишель объяснила свою реакцию тем, что коробка от Меланьи была слишком большой.

Рассказывая о своих последних минутах в качестве первой леди, Мишель Обама отметила, что «в тот день многое происходило».

Ранее сообщалось, что мемуары Мишель Обамы «Становление» стали бестселлером в 2018 году.