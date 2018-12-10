Бейонсе спела на свадьбе дочери самого богатого человека Индии

Американская певица Бейонсе выступила на свадьбе 27-летней дочери индийского нефтяного магната Мукеша Амбани, который является самым богатым человеком в стране. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, празднование проходило в городе Удайпур, куда, кроме певицы, была приглашена бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, сооснователь и главный редактор «The Huffington Post» Арианна Хаффингтон и другие знаменитости.

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Согласно имеющейся информации, Бейонсе исполнила свои лучшие хиты. При этом один из ее костюмов был похож на традиционное индийское сари.

Ранее российский музыкант-баянист, композитор Сергей Войтенко рассказал о своем выступлении на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, где присутствовал и президент России Владимир Путин.