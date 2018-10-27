В Турции кошка прошлась по подиуму во время модного заказа
В Стамбуле кошка забралась на подиум во время модного показа Esmod International Fashion Show и прошлась во время дефиле моделей. Соответствующее видео было опубликовано в инстаграме организаторов показа.
В начале записи кошка сидит на подиуме и вылизываются, затем, когда мимо нее начали проходить модели, она стала прыгать на девушек. При этом животное никто не стал прогонять.
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Зрители, наблюдавшие за показом, смеялись и снимали происходящее на камеры телефонов.
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