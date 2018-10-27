В Турции кошка прошлась по подиуму во время модного заказа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/171/11893171/upload-RIAN_5608237.HR-pic905-895x505-37576.jpg">

В Стамбуле кошка забралась на подиум во время модного показа Esmod International Fashion Show и прошлась во время дефиле моделей. Соответствующее видео было опубликовано в инстаграме организаторов показа.

В начале записи кошка сидит на подиуме и вылизываются, затем, когда мимо нее начали проходить модели, она стала прыгать на девушек. При этом животное никто не стал прогонять.

Реклама

Зрители, наблюдавшие за показом, смеялись и снимали происходящее на камеры телефонов.

Ранее сообщалось, что неизвестные в центре Одессы похитили гипсовую кошку-геймера.