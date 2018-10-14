Слова Кардашьян в защиту приговоренного к смерти назвали пощечиной жертвам

Прокурор города Сан Бернардино штата Калифорния Майк Рамос обвинил звезду реалити-шоу Ким Кардашьян-Уэст в проявлении неуважения к памяти жертв Кевина Купера, который был осужден за убийство четырех человек в 1983 году и приговорен к смертной казни, передает TMZ.

Таким образом он прокомментировал ее призыв ко властям штата провести экспертизу ДНК, которая могла бы подтвердить версию о том, что Купера подставили.

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«Эта последняя попытка освободить Кевина Купера является ничем иным, как отвлекающим маневром и еще одной пощечиной жертвам и членам их семей, которых заставили прострадать целую жизнь боли», — сказал Рамос.

Он также призвал начать «говорить и писать в твиттере о жертвах». Отмечается, что губернатор Калифорнии Джерри Браун не ответил на обращение Кардашьян.

Подробности о деле Купера и участии в нем Ким Кардашьян-Уэст читайте в материале «Газеты.Ru».