Личные вещи Робина Уильямса ушли с молотка за $6 млн

В Нью-Йорке состоялся аукцион, на котором были проданы личные вещи американского актера Робина Уильямса и его бывшей жены Марши Гарсес. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Согласно имеющейся информации, среди проданных на аукционе вещей актера были награда «Золотой глобус», шпага со съемок фильма «Капитан Крюк», а также часы и картины из его личной коллекции. За все выставленные на торги предметы было получено $6 млн.

Ранее сообщалось, что среди лотов выставлены памятные вещи из фильмов и индустрии развлечений, включая сценарии, награды, бутафорию и предметы гардероба, которые связаны с карьерой Уильямса и его жены.