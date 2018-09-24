«Мисс Украина – 2018» лишилась короны и титула из-за лжи

Победительница «Мисс Украина — 2018» Вероника Дидусенко лишилась своего титула из-за нарушения правил конкурса, передает УНИАН. Об этом сообщила на пресс-конференции исполнительный директор организационного комитета конкурса Виктория Киосе.

По ее словам, Дидусенко будет дисквалифицирована за недостоверную информацию о семейном положении и наличии детей.

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В соответствии с правилами проведения Национального конкурса красоты «Мисс Украина», участницы должны соответствовать ряду требований, среди которых — «не находилась, не состоит в браке и не имеет детей».

Позже журналисты выяснили, что Дидусенко соврала: выяснилось, что девушка была замужем и имеет ребенка.

Теперь пройдут перевыборы, а Дидусенко придется отдать корону.