Появилось видео свадьбы Поклонской
Появилось видео со свадьбы депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Об этом сообщает Daily Storm.
По данным издания, на свадьбе Поклонской присутствовали 35 человек.
Как отмечается, банкет в ресторане обошелся молодоженам в 90 тысяч рублей.
Реклама
Ранее СМИ сообщили, что Поклонская стала женой руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.
Как отмечалось, свадьба состоялась в Крыму 11-12 августа.