Появилось видео свадьбы Поклонской

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Появилось видео со свадьбы депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Об этом сообщает Daily Storm.

По данным издания, на свадьбе Поклонской присутствовали 35 человек.

Как отмечается, банкет в ресторане обошелся молодоженам в 90 тысяч рублей.

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Ранее СМИ сообщили, что Поклонская стала женой руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Как отмечалось, свадьба состоялась в Крыму 11-12 августа.