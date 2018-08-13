СМИ сообщили о свадьбе Поклонской в Крыму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж, сообщает Daily Storm со ссылкой на гостей церемонии.

По данным издания, избранником депутата стал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.

Свадьба прошла в Крыму, по словам гостей, церемония была «скромная, но со вкусом». На свадьбе присутствовали депутаты Госдумы, родственники, коллеги Поклонской из силовых структур.

Реклама

Сама Поклонская заявила, что пока не готова комментировать свою личную жизнь.

Ранее Поклонская прокомментировала свое «скучающее» фото с инаугурации президента России Владимира Путина.