Родители Меланьи Трамп стали гражданами США

Родители Меланьи Трамп, супруги американского президента Дональда Трампа, получили гражданство США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на адвоката родителей.

Адвокат, который представляет интересы родителей Меланьи Трамп, Виктора и Амалии Кнавс, заявил, что они приняли присягу при вступлении в гражданство США в четверг, 9 августа. Ранее они жили в Соединенных Штатах как резиденты.

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Виктор и Амалия Кнавс воспитывали Меланью Трамп в сельском городе Севница в Словении. Виктор Кнавс занимался продажей автомобилей, а его супруга работала на текстильной фабрике.

Виктору Кнавс 74 года, он на два года старше Трампа. Амалия Кнавс младше своего мужа на год.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп посетила центр содержания детей-мигрантов на границе США.