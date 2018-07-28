Энтони Хопкинс рассказал, как излечился от алкоголизма

Британский и американский актер Энтони Хопкинс рассказал, что справиться с алкогольной зависимостью ему помогла религия. Об этом он заявил на 11-ой ежегодной конференции LEAP в Лос-Анджелесе, пишет Page Six.

Хопкинс рассказал, что на одной из встреч организации «Анонимные алкоголики» в декабре 1975 года женщина спросила у него, почему бы ему просто не поверить в бога. С тех пор актер, по его словам, ни разу не притрагивался к алкоголю.

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Он отметил, что его самого утомило его поведение в те времена, так как его персонаж на сцене всегда выглядел «отвратительным, разоренным и неубедительным». Хопкинс также подчеркнул, что пристрастие к алкоголю — не редкость среди актеров театра.

«Что касается моей жизни, я до сих пор не могу поверить в то, какой она является, потому что я должен был бы умереть в Уэльсе, пьяным или что-то в этом духе...» — сказал Хопкинс.

Он добавил, что каждый способен на большее и может привести себя к новой жизни.

Ранее сообщалось, что Шайя ЛаБаф пообещал излечиться от алкоголизма.