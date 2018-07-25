Копию первой программы Ады Лавлейс продали за $125 тысяч

«Невероятно редкую» копию первого компьютерного алгоритма, написанного Адой Лавлейс, продали на аукционе за £95 тыс ($124,89 тыс). Об этом сообщает Guardian.

Книга представляет собой комментарии ученой к статье итальянского математика Луиджи Менабреа, описывающей принцип работы Аналитической машины, созданной Чарльзом Бэббиджем. Среди своих размышлений Лавлейс также описала алгоритм, позволяющий производить некоторые вычисления с помощью машины. Этот код также называют «первой компьютерной программой».

По словам представителя аукционного дома, проданная книга являлась «первым отдельным изданием, возможно, самой важной статьи в истории цифровых вычислений до наших дней». Экземпляр книги подписан самой Адой Лавлейс.