Меланья в Хельсинки надела пальто при температуре +28°С

Финская газета Ilta-Lehti обратила внимание на то, как оделась первая леди США Меланья Трамп, которая вместе с супругом, президентом США Дональдом Трампом, прибыла в Хельсинки, где должен пройти саммит американского лидера с его коллегой из России Владимиром Путиным.

Несмотря на то, что температура в Хельсинки достигла +28°С, когда Меланья Трамп покинула самолет, журналисты увидели на ней светло-серое пальто, коричневые брюки и рубашку с белым воротником. Издание отмечает, что первая леди готовилась к более прохладной атмосфере.

Реклама

Издание также подчеркнуло, что на данный момент неизвестна программа пребывания Меланьи Трамп в Хельсинки на время саммита.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в отель, чтобы отдохнуть перед встречей с Путиным.