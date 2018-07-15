Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз

Российский президент Владимир Путин перед встречей в Кремле со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном подарил его жене Бриджит Макрон букет, сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, Путин встречал супругов в представительском кабинете. Перед началом встречи с президентом Франции, он подарил первой леди букет пионов и роз и кратко пообщался с ней.

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Отмечается, что супруге французского президента пришлось покинуть Путина и Макрона, поскольку протокол подобных встреч не предусматривает участия в них супругов, однако российский лидер успел пару минут неформально побеседовать с Бриджит Макрон.

Сообщается, что супруги Макроны прибыли в Москву на финал чемпионата мира по футболу, в котором французская сборная будет бороться за звание чемпионов мира с национальной командой Хорватии.

Ранее сообщалось, что Путин принял Макрона в Кремле.