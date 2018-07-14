Малахов рассказал о свадьбе Сердюкова и Васильевой

Телеведущий Андрей Малахов в своей авторской колонке на сайте StarHit рассказал о свадьбе бывшей главы департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!», — написал Малахов.

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В своей колонке Малахов также рассказал о свадьбе певца и предпринимателя Эмина Агаларова, подчеркнув, что больше переживает за брак Сердюкова и Васильевой.

«Дело в том, что во время интервью с Евгенией Васильевой в Молочном переулке (ее ногу украшал тогда электронный браслет) я забыл коричневый галстук от Тома Форда. Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится», — написал Малахов.

В октябре 2017 года сообщалось, что Сердюков сменил Васильеву на должности секретаря Товарищества собственников жилья в их доме в центре Москвы.