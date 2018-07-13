В Хельсинки появилось блюдо «Трампутин»

В Хельсинки в одном из ресторанов появилось блюдо «Трампутин», сообщает издание Helsingin Uutiset.

Через несколько дней — 16 июля — в столице Финляндии состоится первый саммит президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. В Хельсинки в настоящее время активно готовятся к этому событию. Блюдо «Трампутин» начали подавать 10 июля. Оно состоит из русского блинчика с охлажденным лососем, сметаной и луком и лежащего рядом с ним американским панкейком с ванильным мороженым и ягодами. Как отмечает издание, блюдо состоит из двух частей: Востока и Запада, соленого и сладкого.

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Блюдо можно попробовать до 15 июля, в день саммита — 16 июля — ресторан будет закрыт. Тем не менее, если блюдо понравится посетителям, то его вернут в постоянное меню. Цена «Трампутина» составляет около €14.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте обсудил с Трампом детали предстоящей встречи с Путиным.