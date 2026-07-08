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Эксперты фонда «Росконгресс» показали подготовку Европы к военному противостоянию с Россией

Европа на системном уровне готовит промышленность к долгосрочному конвенциональному военному противостоянию с Россией. Об этом говориться в аналитическом обзоре «Милитаризация Европы 2.0: от стратегии сдерживания к агрессивной войне», подготовленном экспертами Фонда Россконгресс.

Подтверждением европейских намерений является тот факт, что милитаризация проникла в металлургию — одну из самых неповоротливых и инерционных отраслей промышленности с горизонтом планирования в 20–30 лет. На ключевых предприятиях разворачиваются новые комплексы финишной обработки.

Сертифицируются дополнительные поставщики баллистической стали и фиксируется подписание долгосрочных контрактов на ее поставку, что делает текущий военный курс Европы фундаментальным и долгосрочным трендом, не зависящим от политической конъюнктуры.

Драйвером этого процесса выступает в том числе искусственно созданный Вашингтоном и проецируемый на ключевые типы носителей передового вооружения и систем разведки «дефицит безопасности». Он выражен в резком урезании американских наступательных и разведывательных платформ: сокращении от трети до половины числа выделяемых альянсу стратегических бомбардировщиков, уменьшении на треть истребительной авиации и полном отзыве подлодок с крылатыми ракетами Tomahawk.

Подобный демонтаж части американских сил в Европе автоматически запускает процесс вооружения. В условиях тотального страха перед «неминуемым столкновением» европейские правительства лишены возможности искать альтернативы, кроме форсированной милитаризации.

Этот прагматичный расчет Вашингтона подтверждается конкретными действиями Пентагона. Параллельно с передачей списка сокращаемых вооружений верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич прямо заявил, что Вашингтон ожидает от европейских членов альянса и Канады быстрого увеличения числа пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также боевых кораблей, выделяемых блоку.

Реализация подобного сценария не только призвана переложить на Европу риски прямого конвенционального столкновения с Россией при минимизации вовлеченности Вашингтона, но и загрузить американский ВПК через поставки систем F 35, Patriot и HIMARS. Однако США столкнутся со значительной инерцией и суверенными амбициями европейской оборонной индустрии, что исключит прямую сдачу рынка американским производителям.

В результате это институциональное соперничество не тормозит процесс вооружения, а, напротив, выступает обоюдным катализатором тотальной милитаризации европейского театра военных действий.

В такой ситуации под прикрытием оборонительной риторики страны Прибалтики планомерно накапливают передовой арсенал вооружений, развивают ремонтно производственную базу и становятся ударным плацдармом НАТО у границ Союзного государства. Германия под прикрытием научно исследовательских программ отрабатывает технологии многоступенчатых баллистических ракет и маневрирующих боевых блоков.

Франция под видом создания боеприпасов для РСЗО отработала технологии создания баллистических ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь, характер военных учений НАТО свидетельствует об отработке масштабных высокоинтенсивных наступательных операций в разных средах.

Все это говорит о том, что милитаризации Европы становится необратимым процессом.

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