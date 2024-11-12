Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России стали меньше умирать от болезней системы кровообращения

В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения

close
Shutterstock

В России впервые за 30 лет удалось на треть снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения. А в 2023 году он был самым низким за последние десятилетия, рассказала «Газете.Ru» заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России Нана Погосова на 4-м конгрессе «Право на здоровье».

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают лидировать среди всех причин смертности в стране. Ежегодно от болезней кровообращения в России умирает более 800 тысяч человек, 54,2% из них – это пациенты с ишемической болезнью сердца. С 2019 года в стране реализуется федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

«В 2023 году в стране был достигнут самый низкий показатель смертности от болезней системы кровообращения за последние 30 лет – 450 случаев на 100 000 населения. Таких рекордных показателей в значительной степени удалось достичь благодаря Федеральному проекту», — отметила Погосова.

По словам Погосовой, в России половина пациентов, которые перенесли серьезные сердечно-сосудистые события, например, инфаркт миокарда или вмешательства по реваскуляризации миокарда, год спустя отказываются от терапии. Причин тому несколько: многие пациенты устают от необходимости принимать большое число препаратов, кто-то из пациентов не попадает под льготное лекарственное обеспечение и не имеет возможности приобретать препараты за свой счет, а кто-то сталкивается с побочными эффектами, но не доносит эту информацию до врача.

Все это повышает риск повторных инфарктов и инсультов в течение трех лет после перенесенного события. Каждый пятый пациент с ССЗ в течение трех лет после коронарной катастрофы переносит осложнения, из них 40% приходится на повторный инфаркт миокарда, 20% — на мозговой инсульт, еще 40% умирают внезапной смертью.

«Задача по повышению приверженности лечению – одна из важнейших в сфере кардиологии. Этой проблеме необходимо уделять больше внимания и эту проблему можно решить только в случае комплексной работы организаторов здравоохранения, врачей и самих пациентов», — отметила Погосова.

Ранее россиян предупредили о симптомах надвигающегося инфаркта.м

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами