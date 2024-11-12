В России стали меньше умирать от болезней системы кровообращения

В России впервые за 30 лет удалось на треть снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения. А в 2023 году он был самым низким за последние десятилетия, рассказала «Газете.Ru» заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России Нана Погосова на 4-м конгрессе «Право на здоровье».

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают лидировать среди всех причин смертности в стране. Ежегодно от болезней кровообращения в России умирает более 800 тысяч человек, 54,2% из них – это пациенты с ишемической болезнью сердца. С 2019 года в стране реализуется федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

«В 2023 году в стране был достигнут самый низкий показатель смертности от болезней системы кровообращения за последние 30 лет – 450 случаев на 100 000 населения. Таких рекордных показателей в значительной степени удалось достичь благодаря Федеральному проекту», — отметила Погосова.

По словам Погосовой, в России половина пациентов, которые перенесли серьезные сердечно-сосудистые события, например, инфаркт миокарда или вмешательства по реваскуляризации миокарда, год спустя отказываются от терапии. Причин тому несколько: многие пациенты устают от необходимости принимать большое число препаратов, кто-то из пациентов не попадает под льготное лекарственное обеспечение и не имеет возможности приобретать препараты за свой счет, а кто-то сталкивается с побочными эффектами, но не доносит эту информацию до врача.

Все это повышает риск повторных инфарктов и инсультов в течение трех лет после перенесенного события. Каждый пятый пациент с ССЗ в течение трех лет после коронарной катастрофы переносит осложнения, из них 40% приходится на повторный инфаркт миокарда, 20% — на мозговой инсульт, еще 40% умирают внезапной смертью.

«Задача по повышению приверженности лечению – одна из важнейших в сфере кардиологии. Этой проблеме необходимо уделять больше внимания и эту проблему можно решить только в случае комплексной работы организаторов здравоохранения, врачей и самих пациентов», — отметила Погосова.

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