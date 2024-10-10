День отца в России: когда и как отмечают этот праздник

День отца в России в 2024 году будет отмечаться в четвертый раз. Как появился этот праздник, когда его отмечают и чем отцам заняться в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День отца в России

Празднование Дня отца — добрая традиция во многих странах мира. Для России это молодой праздник. 4 октября 2021 года президент Владимир Путин подписал указ, которым постановил отмечать День отца в третье воскресенье октября .

20 октября отмечается День отца в 2024 году

По задумке праздник должен помочь укреплению института семьи в России и повышению значимости отцовства в воспитании детей. Незадолго до подписания указа, 25 августа того же года, с инициативой учреждения Дня отца выступили представители «Союза отцов», рассказал «Газете.Ru» председатель центрального совета этой всероссийской общественной организации Александр Заремба.

«У нас существует множество государственных праздников. Есть День матери, День бабушки и День дедушки тоже есть. А вот Дня отца не было. Тем временем, хорошо известно, что ребенок гармонично развивается только в полноценной семье, где есть мама и папа. Мама воспитывает его с точки зрения духовного, культурного, нравственного развития. А отец учит быть патриотом, достойным гражданином своей страны, на собственном примере показывая важность активной жизненной позиции», – пояснил Заремба.

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Традиции празднования Дня отца

Многие российские регионы начали отмечать День отца задолго до 2021 года. В 2008-м, накануне Дня семьи, президент РФ отметил, что отцам нужно уделять особое внимание, так как они непосредственно участвуют в воспитании детей. В том же году День отца начали отмечать в Новосибирске, Череповце, Липецкой, Волгоградской, Ульяновской и Курской областях. В 2009-м к чествованию пап присоединился Алтайский край.

В 2014 году в Москве впервые прошел масштабный фестиваль «Папа Фест», идею которого быстро подхватили в других городах. Разные регионы делали ставку на разные мероприятия: где-то делали акцент на конкурсы и состязания, где-то — на выступления артистов или даже на выставки старинных авто.

Сегодня День отца отмечают во всех регионах России, у праздника начинают появляться свои традиции.

Как пройдет День отца в 2024 году

Концепцию проведения праздника в 2024 году по просьбе российского правительства подготовил «Союз отцов». В ее основе лежит идея, что День отца папа проводит со своей семьей, рассказал Заремба.

«От Камчатки до Калининграда День отца 20 октября 2024 года начнется с зарядки. Она может проходить дома или на открытом воздухе, главное, чтобы отец принимал в ней участие вместе с детьми», — рассказал Заремба.

Второй этап праздника — посадка плодовых деревьев всей семьей. «Союз отцов» предлагает сделать это на территориях школ, детских садов и парков.

Третья активность — приготовление любимого блюда вместе с детьми. Например, любимой всеми жареной картошки. Именно это блюдо было признано народным в процессе голосования членов «Союза отцов» по всей России.

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После обеда отцам вместе с детьми предлагают отправиться почтить память предков. Например, сходить с цветами к памятникам Великой Отечественной войне, к Вечному огню или к могилам ушедших родных. В этом вопросе каждая семья определяет приоритет самостоятельно, подчеркнул Заремба.

Завершить празднование Дня отца в России предлагается дворовыми играми. Например, отцы могут отметить дату с детьми совместной игрой в баскетбол, волейбол, городки, шашки, шахматы и т. д. А перед сном «Союз отцов» очень советует папам почитать детям сказку.

О самых ярких моментах праздника отцов призывают отчитываться в социальных сетях.

Кстати В рамках подготовки к празднику Дня Отца «Союз отцов» запустил две национальные премии: «Отцовское признание» и «Папа года». Итоги обоих подведут накануне праздника.

Почему важно отмечать День отца

Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович отметила, что долгое время папы в России были незаслуженно обделены признанием.

Долгое время в России папа был незаслуженно забыт. В советское время появилось понятие «мать-одиночка», при этом отцов-одиночек даже представить себе никто не мог. В современное время начали вводиться материнские капиталы и благодарности матерям. Когда многодетная семья получает награду, чествуют мать-героиню, а отец при этом вообще отсутствует как таковой. Хотя в таких семьях очень часто отцы – тоже герои, потому что на них ложится вся финансовая нагрузка. Марина Кондратович Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями

В многодетной семье папа не только трудится на двух-трех работах, но и помогает с уроками и умеет все делать по дому, продолжила Кондратович. По ее словам, День отца в России — праздник очень важный и своевременный.

«Смысл праздника в том, чтобы поднять статус отца. Мы в Подмосковье даже форум стали проводить в преддверии этого праздника. Называется он «Отец. Отцовство. Отечество». В основе его важная мысль, что отец — всему голова», — резюмировала Кондратович.

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Как отмечают День отца за рубежом

Большинство стран мира отмечают День отца в третье воскресенье июня.

В США в этот день стараются поддержать пап с низкими доходами, которые одни воспитывают детей.



А вот в Японии День отца получил новое название — День мальчиков. В этот праздник им дарят особенные, мужские подарки — мечи, ножи и другие виды оружия.



В Австралии День отца традиционно отмечают на природе в формате пикника, чтобы укрепить семейные отношения.



В Италии день отца — повод подарить папе новый парфюм.

В России пока не зародилось традиций относительно подарков папам, но что бы вы ни решили презентовать на День отца, главное — сделать это с любовью.