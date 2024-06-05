«Пушкинская карта» в 2024 году: как ее оформить и использовать

Чтобы сделать культурные мероприятия доступнее для молодежи, в России несколько лет назад запустили программу «Пушкинская карта». С ее помощью школьники и студенты могут бесплатно ходить в кино, театры и музеи, на выставки и экскурсии. Как оформить «Пушкинскую карту», какие у нее преимущества и за что ее могут заблокировать — в материале «Газеты.Ru».

Что такое «Пушкинская карта»

«Пушкинская карта» — это пластиковая или виртуальная банковская платежная карта для подростков и молодежи, которая позволяет получать билеты в кино и театры, на выставки и другие культурные мероприятия. Карта действует во всех регионах России. Человек может оформить «Пушкинскую карту» в Москве, а посетить бесплатно музей, галерею или театр, которые поддерживают льготную программу, например, в Санкт-Петербурге, Туле и так далее.

5 тыс. рублей начисляются на «Пушкинскую карту» в 2024 году

«Пушкинская карта» — это совместный проект Минкультуры и Минцифры России, а также «Почта Банка», она полностью финансируется государством. Оформить ее может практически любой молодой россиянин, подходящий под возрастные ограничения. Государство каждый год в период действия карты будет начислять на нее фиксированную сумму, которую можно потратить на посещение культурных мероприятий (никакие другие операции, кроме покупки билетов, по «Пушкинской карте» невозможны).

Кто может получить «Пушкинскую карту»

Для того, чтобы оформить и получить «Пушкинскую карту», необходимо:

быть гражданином Российской Федерации;



подходить под возрастные рамки от 14 до 22 лет ;



; иметь российский паспорт;



иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг».

Тем, кто уже окончил школу, необязательно быть студентом российского вуза , чтобы оформить карту. Главное, не быть старше 22 лет. Доходы молодых людей или их семей также не играют роли — карта доступна для всех социальных категорий.

Как получить «Пушкинскую карту»

Карту можно получить в двух форматах: виртуальном и пластиковом. Функционал у них одинаковый.

Виртуальную карту можно оформить через мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Скачать его можно напрямую в App Store и Google Play или через «Госуслуги», введя в поиске «Пушкинская карта» и следуя дальнейшим инструкциям.

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Если вы предпочитаете более традиционный подход, то пластиковую карту можно получить в отделении «Почта Банка».

Куда можно сходить по «Пушкинской карте»

В программе «Пушкинская карта» в 2024 году участвуют порядка 4 тыс. учреждений культуры по всей России. По карте молодые россияне могут:

Посещать кинотеатры и смотреть фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и «Фонда кино». Но потратить весь лимит на билеты в кино не получится — на них можно израсходовать не больше 2 тыс. рублей в год.



Получать билеты на театральные спектакли, мюзиклы, на музыкальные концерты в филармонии и выступления эстрадных артистов.



Ходить в музеи, галереи и другие выставочные пространства. Участвовать в экскурсиях и бесплатно получать музейные аудиогиды.



Получать доступ к обучающим программам, лекциям и мастер-классам самого разного формата.

Как пользоваться «Пушкинской картой»: 5 основных правил

Одно из главных правил программы «Пушкинская карта» — тратить деньги со счета можно исключительно на познавательно-культурные мероприятия .

Также необходимо помнить, что:

Билеты на мероприятия, приобретенные с помощью «Пушкинской карты», являются именными. При посещении мероприятия необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Нельзя купить билет на свое имя, а отправить на мероприятие, например, своего друга.

«Пушкинская карта» предусматривает возможность приобретения только одного билета на мероприятие для каждого посетителя. Вы не сможете привести с собой друга или родственника, используя свою карту и купив несколько билетов.

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Баланс «Пушкинской карты» невозможно пополнить самостоятельно. Программа существует за счет бюджетных средств, выделяемых государством на то, чтобы сделать культурные мероприятия доступными для молодежи. Как упоминалось выше, в 2024 году баланс карты — 5 тыс. рублей.

Билеты, приобретенные с помощью «Пушкинской карты», можно вернуть и получить потраченные средства обратно на карту. Сделать это можно через приложение «Госуслуги.Культура» в разделе «Пушкинская карта».

Если нарушить условия участия и правила льготной программы, например, передать карту постороннему человеку или попытаться продать ее, то вашу «Пушкинскую карту» могут заблокировать . При первом нарушении ее заблокируют до конца года, при втором — на год, при третьем — навсегда без возможности выпуска новой карты.

Как купить билет с помощью «Пушкинской карты»

Выберите мероприятие в афише. Это можно сделать через приложение или на официальном портале «Культура.РФ» или через приложение «Госуслуги.Культура».

Оплатите билет «Пушкинской картой». Это можно сделать онлайн в приложении (необходимо перейти во вкладку «Карта», выбрать интересующее мероприятие и произвести оплату), в кассе учреждения культуры или на сайте организации, которая участвует в программе «Пушкинская карта». В последнем случае при оплате выберите вариант «Оплатить «Пушкинской картой».

Не забудьте документы. На входе предъявите билет и подтвердите свою личность, показав паспорт или свой профиль с фото в приложении «Госуслуги.Культура».

Совет Если вы предпочитаете покупать билеты в кассе музея, театра или другого культурного учреждения, обратите внимание на то, что не все участники программы принимают офлайн-оплату через «Пушкинскую карту». В некоторых случаях требуется заблаговременная покупка билетов онлайн. Перед посещением проверьте информацию на официальном сайте культурного учреждения, куда хотите сходить.



Как пополняется «Пушкинская карта»

«Пушкинская карта» автоматически пополняется в начале каждого года . Стоит помнить, что копить деньги на ней не получится — неизрасходованный остаток за предыдущий период сгорает.

Например, если к концу 2024 года у вас на карте остались неизрасходованные 2 тыс. рублей, а в начале 2025 года на «Пушкинскую карту» поступили новые 5 тыс. рублей, то общий баланс на следующий год составит те же 5 тыс. рублей, а не семь.