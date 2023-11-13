«Что случится, если я помогу?» Психологи – о том, как учить ребенка доброте

В честь Всемирного дня доброты, который отмечается 13 ноября, «Газета.Ru» расспросила экспертов о том, как научить ребенка быть добрым к окружающим, почему проявление этого качества и реакция на него зависит от возраста и какой вопрос важно задать себе перед тем, как совершить добрый поступок.

Для самых маленьких это вежливость и уважение

Наталия Дербенева, детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники:

— Доброта – это целая совокупность качеств, навыков и знаний о том, как вести себя с окружающими. Чтобы научить им ребенка, в первую очередь нужно разобраться с нормами социально приемлемого поведения: с раннего возраста объяснять детям, что нужно здороваться, благодарить, вежливо общаться и просить о чем-то.

Дайте ребенку понять, что нужно проявлять уважение к окружающим людям и их труду.

Конечно, без личного примера здесь не обойтись: если кто-то из родителей общается с окружающими грубо, не стоит ждать другого поведения от ребенка.

Кроме того, доброта — это про поступки. Чтобы показать ребенку, что значит быть добрым к окружающим, отличным вариантом станет поход к приболевшей бабушке, подкормка птиц, уход за животными, общение с сестрой или братом, сортировка мусора, участие в благотворительности и так далее. И, конечно, не стоит забывать про семейные традиции добрых дел: теплое общение друг с другом, моральную и физическую поддержку, помощь в быту.

Иногда доброту принимают за слабость

Любовь Григорович, психолог, профессор, заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа:

— Близкими понятиями доброты являются милосердие, эмпатия, забота, бескорыстие, принятие. Однако доброта иногда может приниматься за слабость. Человек, простивший другому ошибку, не требующий возмездия, в некоторых субкультурах маркируется как трусливый, излишне осторожный. Особенно это может проявляться в подростковых группах.

Такой подросток может стать жертвой насмешек и даже травли.

Каждый раз, когда добрый ребенок не ловится на агрессивную манипуляцию сверстников, он преподносит им урок доброты. Однако часто ему нужна поддержка взрослых – родителей, учителей. Поддержку можно найти в литературе и кинематографе (например, в фильме «Чучело» Лена Усольцева и ее дедушка поистине добрые люди, которые в итоге смогли повлиять на других подростков).

Онлайн-среда – не лучшее место для добрых дел

Екатерина Маденко, детский психолог:

— Учить доброте – значит, развивать эмоциональный интеллект (проявление эмпатии и понимание чужих эмоций). Добрые поступки могут укрепить отношения ребенка с окружающими и его самооценку.

Как это зависит от возраста? Маленькие дети могут выражать доброту через помощь в бытовых делах. Дети дошкольного возраста способны проявлять заботу через поддержку других детей (например, делиться игрушками). Младшеклассники уже могут участвовать в общественных проектах, а подростки – в социальных и благотворительных мероприятиях, а также оказывать поддержку сверстникам в трудные моменты.

Хотя доброта и ценится, есть некоторые поступки, которые ребенку лучше не совершать. Это касается онлайн-среды, где дети могут столкнуться с просьбой перевести деньги или поделиться своими личными данными (адресом или номером телефона).

Поэтому так важно научить ребенка отказывать, когда не хочется выполнять чью-то просьбу. Дети должны знать стоп-слова и уметь говорить «нет», если их границы пытаются нарушить.

Сделать доброе дело в социальных сетях можно, если это касается помощи в обучении (объяснить решение задачи сверстнику) и моральной поддержки (написать добрые слова знакомому).

За добрый поступок важно нести ответственность

Юрий Грязев, клинический психолог, психоаналитик:

— Доброте детей учить нужно. Но не просто говорить: «Делай добрые поступки», а объяснять, почему это важно и в каких случаях это возможно. Ребенок должен понимать, что творить добро он может тогда, когда сам твердо стоит на ногах. В остальных случаях это «мазохистическая доброта».

Необходимо объяснить ребенку, что от своих добрых поступков он не должен искать выгоду, но при этом ему придется нести за них ответственность.

Поэтому детям сначала следует спрашивать себя: «Какими будут последствия моей доброты?», «Что случится, если я помогу?» Например, бандит, которого разыскивает полиция, просит приютить его у себя. Если выполнить такую просьбу, то это «доброе дело» обернется вредом для многих других людей.

И всегда следует помнить об универсальном совете – проявлять бдительность. Если видим, что человек без сознания лежит на асфальте – звоним 112, объясняем ситуацию и идем своей дорогой.

Я не призываю всех подряд делать добрые дела, ведь доброта должна быть искренней. В противном случае у нее могут срабатывать другие механизмы. Например, человек испытывает негативные чувства к кому-то, однако делает для него добрые дела (иногда в ущерб себе) в качестве компенсации или же из-за страха осуждения. Также с помощью добрых дел некоторые люди доказывают самим себе и другим людям свою «хорошесть», а это часто бывает от недостатка любви к себе.