Ребенок говорит, что его в детском саду обижает воспитатель. Что делать родителям?

Что делать, если ребенок жалуется, что его обижает воспитатель в детском саду? О том, как понять, что происходит на самом деле, и куда обращаться, если дошкольник действительно пострадал, «Газете.Ru» рассказали детские психологи и юрист.

В первую очередь — поговорить с ребенком

Если ребенок жалуется на воспитателя, не стоит сразу же бежать в порыве праведного гнева к сотруднику детского сада. Наталия Дербенева, детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники, рекомендует для начала поговорить с ребенком самостоятельно и разузнать у него все детали происходящего:

«Важно понять, что и как случилось, когда это было, кто еще видел и участвовал в этом. Порой выясняется, что все не так страшно, как описывал сам малыш. Например, если ребенок жалуется на то, что воспитатель его царапает, то это вовсе не значит, что педагог делает это умышленно. Возможно, пока ребенку помогали одеваться, его случайно задели ногтем».

При этом важно обратить внимание на сигналы, которые нередко говорят о том, что ребенка обижают в детском саду. Речь не всегда об агрессии со стороны взрослых, это может быть конфликт с другим ребенком из группы.

По словам детского психолога Екатерины Маденко, среди тревожных признаков:

резкое изменение настроения и поведения ребенка (плач, испуг, неконтролируемое мочеиспускание и так далее);

отказ ходить в детский сад или желание уходить раньше обычного (в данном случае важно исключить болезнь ребенка или неправильный режим дня, который может вызвать такую же реакцию);

физические следы насилия, например синяки (в таком случае воспитатель в детском саду должен объяснить их происхождение).

Почему ребенок может обидеться на воспитателя

Психолог Дербенева объяснила, что понятие обиды у маленьких детей может быть очень растяжимым:

«Ребенок может обижаться на воспитателя из-за унижений при других детях, колких замечаний и за то, что поставили в угол. Но иногда неприязнь к педагогу может быть даже из-за высокого тембра голоса или запаха. А порой дети просто фантазируют и даже рассказывают о своих снах, а не о том, что происходило в действительности. Именно поэтому важно выяснить все детали и попытаться получить общую картину ситуации».

По словам психолога Маденко, чаще всего дети детсадовского возраста обижаются на воспитателей по следующим причинам:

недостаток внимания — когда ребенок чувствует себя недостаточно любимым по сравнении с другими детьми;

несправедливость в похвале и наказаниях — когда, по мнению ребенка, воспитатель неправильно решает конфликтные ситуации между детьми;

неадекватное восприятие — когда ребенок воспринимает даже незначительные замечания воспитателя как обиду или несправедливость (такое часто происходит, если родители его воспитывают в стиле «Кумир семьи»).

Как понять, что ребенок говорит неправду

Психологи уверяют, что слова ребенка нельзя игнорировать, однако нередки случаи, когда дети все же фантазируют.

При подозрении на то, что сын или дочь обманывает, Наталия Дербенева рекомендует воспользоваться уловкой:

«Скажите, что сможете вместе с директором детского сада посмотреть по камерам, что же на самом деле случилось. Если реакцией на это стали бегающие глазки ребенка, скорее всего он приукрашивает, и сам об этом знает».

Екатерина Маденко упомянула еще о нескольких моментах, которые могут говорить о детском вранье в адрес воспитателя — несоответствии между словами и поведением, а также отсутствии ясности и последовательности в рассказах:

«Например, родитель спрашивает ребенка о том, как прошел его день в детском саду, а в ответ слышит: «Сегодня Саша взял моего игрушечного медведя, и я плакал. А воспитательница за это поставила меня в угол». В следующий раз об этом же дне он рассказывает иначе: «Мы строили песочницу вместе с Машей, я поиграл с машинками, а потом меня наказали». Конечно, такое поведение ребенка может быть показателем, что он испытывает затруднения в структурировании, поэтому путает события разных дней. Но иногда это может указывать на то, что конфликтные ситуации в детском саду преувеличены или сфантазированы».

Психолог добавила, что стоит обратить внимание и на необоснованное повторение одной и той же истории. Например, ребенок рассказывает, как его обидели в детском саду несколько раз за короткий промежуток: «То есть старое событие он пытается выдать за недавнее. Это может говорить о том, что ребенок с неуверенностью воспринимает ситуацию или рассказывает ее снова и снова как новую, чтобы получить подтверждение или поддержку».

Как поговорить с воспитателем детского сада и другими родителями

Психологи советуют родителям: если ваш малыш ходит в детский сад и говорит, что его там обижают, — обязательно поговорите с воспитателем.

Наталия Дербенева подчеркнула, что беседу важно вести в доброжелательно тоне:

«Объясните, чем с вами поделился ребенок, узнайте, как он ведет себя в течение дня. Если ситуация сложная, в качестве мирового судьи можно пригласить психолога (если он есть в саду). Он не общается ни с вами, ни с ребенком на регулярной основе, поэтому сможет поделиться взглядом со стороны. Не забывайте, что воспитатели вам не враги, и, если вы хотите, чтобы ребенок продолжал учиться в этом детском саду, постарайтесь наладить с ними контакт. Так всем будет намного комфортнее».

Чтобы избежать конфликта и необходимости перевода ребенка в другую группу или даже другой детский сад, психолог советует чаще общаться с ребенком и воспитателями, а также на регулярной основе узнавать о том, что происходит в детском учреждении: «Так вы не только будете в курсе всего происходящего, но и сможете предотвратить множество конфликтных ситуаций».

При возникновении спорной ситуации не помешает выяснить, не случалась ли подобная ситуация с другим ребенком из группы. Психолог Маденко рекомендует выяснить у третьих лиц, как на самом деле взаимодействуют дети и воспитатель: «Поговорите с другими родителями, чтобы узнать их мнение о работе сотрудников детского сада. А при необходимости можно обратиться в орган по контролю за детскими учреждениями для проведения проверки».

Куда жаловаться, если ребенка в детском саду обижают

Как рассказал ведущий юрист «ЕЮС» Дмитрий Безделин, образовательная организация обязана создавать безопасные условия для обучения и воспитания детей, во время присмотра и ухода за ними, а также обеспечить защиту от физического и психологического насилия.

«Если родители обнаружили, что ребенок получил травму или испытывает иные страдания (в том числе нравственные) из-за действий воспитателя, то можно предпринять определенные действия.

Однако сразу подчеркну, что каждый случай индивидуален и нет унифицированного способа или четкого алгоритма действий».

Дмитрий Безделин перечислил возможные варианты действий родителей в зависимости от сложившейся ситуации.

Обратиться к руководству образовательной организации с письменной жалобой на действия со стороны работника данной организации.

Направить жалобу в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Сообщить о случившемся в полицию по номеру 102 или 112 с целью привлечения к административной или уголовной ответственности виновного лица. Согласно ст. 12 ФЗ «О полиции» сотрудники полиции обязаны принимать и регистрировать сообщения и заявления, а также незамедлительно прибывать на место совершения преступления или административного правонарушения.

«При общении с сотрудниками МВД рекомендую ходатайствовать об истребовании доказательств, подтверждающих факт совершения правонарушения или преступления. К примеру, запись с камеры наружного наблюдения, показаний очевидцев и иные», — отметил юрист.