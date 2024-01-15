Как подготовить ребенка к посещению музея, чтобы он захотел туда вернуться?

Российские психологи утверждают, что начинать знакомить ребенка с музеями можно с четырех-пяти лет. Если первые походы пройдут удачно, у него сформируется ассоциация: такие мероприятия дают знания и доставляют удовольствие. О том, как правильно подготовить ребенка к посещению музея или выставки, «Газете.Ru» рассказала старший методист онлайн-школы Synergy Kids, педагог-психолог Анастасия Корытцина.

Зачем ребенку музеи

Совместный поход в музей ― время, проведенное с ребенком качественно. Это прекрасная возможность сблизиться с родными и приобрести новых друзей. К тому же привычка ходить в музеи поможет в будущем понять, к какой профессии и роду деятельности ребенок испытывает интерес.

Вместе с тем для начинающего посетителя музеев это новый социальный опыт. Чтобы мероприятие прошло безболезненно, а ребенок хорошо себя вел и не скучал, нужна подготовительная работа.

Сделайте ожидание похода в музей таким же волнующим, как предвкушение Нового года или поступление в первый класс. Для ребенка мероприятие может стать знаковым событием: «Я совсем большой ― хожу на выставки». При позитивном настрое дети с большей вероятностью сочтут такой досуг интересным.

Как выбрать музей

Ориентируйтесь на интересы ребенка . Спросите, что он хочет посмотреть, о чем узнать. Не ждите прямого ответа: «картины» или «скульптуры». Одних детей интересуют динозавры, других — морские жители, третьих — красивые платья. Эти предпочтения и должны стать основой для выбора.

Обратите внимание на интерактивные музеи, где дети могут стать активными участниками экскурсии. Такие мероприятия можно найти в расписании обычных музеев или таких специализированных заведений, как «Экспериментариум».Также рассмотрите программы в музеях игрушек, планетариях, палеонтологических музеях, музеях сказок, зоопарках.

Продолжительность экскурсий для начинающих посетителей должна составлять не более одного часа.

Если семейный бюджет позволяет, не отказывайтесь от услуг экскурсовода. Специалист может дать ребенку больше интересной и полезной информации, чем родители. К тому же, в некоторых музеях есть дети-экскурсоводы, с которыми посещение пройдет еще увлекательнее. Например, такая практика есть в столичном Музее Победы.

Как подготовиться к культурному походу

Заранее расскажите ребенку, что его ждет в музее , особенно если экскурсия предусматривает интерактивный формат. Изучите информацию об экспозиции, чтобы подготовиться отвечать на детские вопросы. Если ребенок почувствует вашу вовлеченность, культурное мероприятие окажется намного полезнее и принесет больше удовольствия.

Проговорите с ребенком правила поведения в музее . Предупредите его, что во время экскурсии нельзя бегать по залам, шуметь, трогать экспонаты руками. Обязательно договоритесь о том, что, если ему захочется отдохнуть, нужно спокойно сказать об этом родителю.

Можно организовать дома игру на тему похода в музей, чтобы погрузить маленького ребенка в атмосферу. Расположите игрушки в разных комнатах, придумайте им историю и проведите экскурсию. Такая демоверсия поможет заинтересовать предстоящим мероприятием.

Рассмотрите возможность сходить в музей с друзьями ребенка . Но помните правило: чем младше посетители, тем меньшей компанией надо идти. Учтите, что к посещению надо подготовить всех участников процесса, чтобы ребята не спутали музей и детскую площадку. Если среди них будет уже «опытный», вовлеченный в культурные походы ребенок, остальные дети будут на него равняться.

Как одеть ребенка в музей

Хорошим тоном считается умеренно нарядная одежда в культурных местах. Но не стоит забывать, что для детей важнее комфорт. Даже в самом увлекательном музее можно быстро устать от неудобной одежды и обуви. Вам тоже должно быть комфортно — продумайте, куда сложить вещи, если предстоит переодеваться на месте.

Возьмите небольшой рюкзак для ребенка, положите в него воду, легкий перекус и влажные салфетки. Помните, что для детей такие походы оказываются более ресурсозатратными, чем для взрослых, — и по впечатлениям, и по физической нагрузке.

Что предусмотреть во время похода

Долгая дорога может утомить ребенка еще до того, как он увидит экспозицию. Лучше выбирать музеи, до которых можно добраться за час или меньше . Если таких вариантов нет, продумайте, как сделать дорогу менее утомительной. Например, можно заехать в кафе, чтобы ребенок мог отдохнуть и развлечься.

Нарастающая детская усталость гарантированно испортит досуг, поэтому лучше вовремя реагировать на сигналы и давать возможность посидеть, отвлечься или перекусить.

Если заметите, что ребенку вовсе не нравится мероприятие, уходите.

Да, в этот раз не сложилось. Но, заставляя ребенка терпеть неинтересную экскурсию до конца, вы рискуете сформировать у него неправильное впечатление о музеях в целом.

После удачного похода можно купить сувенир в магазине при музее . Он будет напоминать об экскурсии и может стать поводом переосмыслить ее спустя время («Помнишь, как мы были в музее…»). Также в магазине можно приобрести образовательные материалы по тематике музея. Они помогут закрепить полученные на экскурсии знания.

Как часто ходить по музеям

После первого посещения попросите ребенка поделиться впечатлениями: что ему понравилось, а что нет.

Если мероприятие прошло благополучно, запланируйте следующий поход сразу, пока действуют положительные эмоции. Если поход не оправдал ожиданий — возвращайтесь к планированию следующего через некоторое время, не напоминая о первом опыте.