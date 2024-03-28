От олимпиад до волонтерства: как школьнику повысить шансы на поступление в вуз

Каждый год ученики выпускных классов задаются вопросом, как поступить в университет мечты. Помимо успешной сдачи ЕГЭ, есть еще несколько возможностей увеличить свои шансы на поступление. И среди них не только интеллектуальные соревнования. Подробнее о том, как заработать дополнительные баллы при поступлении и почему об этом надо думать заранее, «Газете.Ru» рассказали педагоги Филипповской школы.

Изучение правил приема

Первое и основное правило для абитуриента — узнать правила приема на сайтах интересующих вузов. Каждый университет их определяет самостоятельно, поэтому они могут разниться. Такая подготовка позволит выяснить, за что при поступлении начисляют дополнительные баллы, а также разобраться с порядком проведения вступительных экзаменов (если они есть).

Кстати, получить дополнительные баллы при поступлении можно, например, за итоговое сочинение, наличие значка ГТО, аттестата с отличием. Таким образом в некоторых вузах есть возможность суммарно заработать до десяти дополнительных баллов.

Курсы при вузах

Подготовка к ЕГЭ и вступительным — задача непростая. Иногда сложно найти хорошего репетитора или курсы для успешной подготовки к экзаменам, которые помогут в том числе обрести уверенность в своих силах.

Если школьник определился с направлением для поступления и даже с вузом, стоит узнать, проходят ли при нем занятия по подготовке к ЕГЭ и вступительным экзаменам.

Повезло, если ребенок решил, куда хочет поступать, еще в средней школе. В таком случае можно заранее начать посещать специализированные курсы и получить необходимые для поступления навыки и знания.

Участие в олимпиадах

Поступление «через олимпиады» давно стало альтернативным способом попасть на бюджетное место в престижный вуз. На самых популярных направлениях обучения, где мало бюджетных мест, зачастую их все или большую часть из них занимают именно победители олимпиад.

Всего существует три вида особых прав, которые можно получить за победу или призовые места в таких интеллектуальных соревнованиях:

прием без вступительных испытаний в приоритетном порядке еще до основного конкурса (на сайтах вузов это право называют БВИ — «без вступительных испытаний»);

участие в основном конкурсе, где призовое место в олимпиаде приравнивается к ста баллам за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, или за профильный дополнительный экзамен, который проводит сам вуз;

участие в основном конкурсе, где олимпиада учитывается как индивидуальное достижение, увеличивая итоговую сумму баллов.

В каких олимпиадах участвовать

Главный конкурс — Всероссийская олимпиада школьников. Именно победители и призеры ее заключительного этапа имеют право на поступление в приоритетном порядке. Также они могут попасть в сборную команду для участия в международных олимпиадах. И, кстати, для вузов имеет значение не победа в международной олимпиаде, а участие в ней в составе сборной.

Не стоит забывать и о перечневых олимпиадах, которые рекомендуют Минобрнауки и Минпросвещения.

Следует внимательно изучить, как участие и победы в интеллектуальных соревнованиях учитывают заинтересовавшие вас вузы.

А вот олимпиады, которые учебные заведения устраивают самостоятельно, могут не входить ни в один из перечней, но при этом помогут при поступлении. Собственные интеллектуальные соревнования проводят НИУ ВШЭ, МГУ, МГИМО и другие. О процедуре их проведения можно узнать на сайтах университетов.

Волонтерство

Участие в общественно важных мероприятиях может дать небольшое преимущество. При этом нужно понимать, что баллы за волонтерскую деятельность готовы предоставить далеко не во всех вузах.

Еще один важный момент: опыт волонтерства будет учитываться только в том случае, если со времени участия в проекте до даты завершения приема документов прошло не более четырех лет.

Расширение географии

Многие стремятся получить высшее образование в университетах Москвы и Санкт-Петербурга. Но выпускникам следует обратить внимание на вузы в других регионах, которые славятся своими программами обучения и составами преподавателей.

Среди них Тихоокеанский государственный медицинский университет, Челябинский государственный университет, Кубанский государственный медицинский университет, Вятский государственный университет и многие другие.

Общение со студентами и выпускниками

Академическое сообщество — это мощная среда, в которой можно установить полезные контакты, пообщаться с единомышленниками и узнать много нового. В том числе и о поступлении и интересующей программе обучения.

Кроме того, студенты и выпускники могут поделиться своим опытом и помочь правильно настроиться на подготовку к поступлению.

Не стоит стесняться вступать в сообщества и группы в соцсетях и задавать вопросы. Как правило, все довольно охотно делятся своими знаниями.

Безусловно, подготовка к поступлению и экзаменам — волнительное время для любого старшеклассника. Тем не менее это всего лишь этап, который поможет стать школьнику на шаг ближе к профессии мечты.