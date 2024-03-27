«Обжаренные продукты нужно исключить»: педиатр — о том, как правильно готовить детям

Обмен веществ у дошкольников
Дошкольник отличается от взрослого поразительной активностью. Он может целый день находиться в движении и при этом не показывать явных признаков утомления. Обмен веществ у детей дошкольного возраста в 2–2,5 раза выше, чем у взрослых. Обеспечить столь высокие энергетические расходы детскому организму без сбалансированного рациона невозможно.
Однако проблема в том, что в XXI веке принципы правильного питания часто игнорируются. Основу рациона во многих российских семьях составляют полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления с большим количеством жиров и быстрых углеводов. Такая пища не способна в полной мере обеспечить ребенка необходимыми питательными веществами и плохо подходит для его чувствительной пищеварительной системы.
Как правильно кормить ребенка
- В идеале детский рацион включает не менее четырех приемов пищи в день, три из которых должны содержать горячее блюдо.
- Есть необходимо в установленное время, так как ритмичность питания способствует лучшему усвоению питательных веществ. Перерывы между приемами пищи в течение дня должны составлять не более 3,5 часов.
- Наиболее сытным следует сделать обед: на него приходится до 40% суточной калорийности рациона. Доли завтрака и ужина составляют по 20–25%, остальное — перекусы или полдник.
- Последний прием пищи должен быть не позднее 1,5–2 часов до сна.
- Не менее важным является разнообразие и полноценность рациона. Ежедневное меню ребенка должно включать в себя животный белок (мясо или рыбу), молоко, сливочное и растительное масло, овощи, хлеб, умеренное количество сахара. Кроме того, пищевое разнообразие поможет расширить вкусовой кругозор ребенка, познакомить с разными продуктами и блюдами.
Какие блюда подходят детям
Основу детского рациона должны составлять отварные или тушеные блюда. Правила кулинарной обработки пищи меняются по мере взросления ребенка.
1–1,5 года. Протертая, пюреобразная пища. Салаты из вареных и свежих овощей в протертом виде. Допустимо печенье в качестве полдника.
1,5–2 года. Разваренные каши, тушеные овощи. Мясные блюда в виде паровых котлет, тефтелей или суфле. Салаты в мелконарезанном виде, сыр — тертый.
2–3 года. Можно предлагать ребенку рубленое мясо и сыр ломтиками.
Обжаренные продукты необходимо полностью исключить из меню ребенка — вне зависимости от возраста. Начиная с полутора-двух лет в рацион следует активно добавлять разнообразные запеканки, пудинги и омлеты.
Но сначала… суп?
В обед ребенку обязательно стоит включить суп — именно с этого блюда он начинает знакомство со «взрослым» рационом. Супы стимулируют работу рецепторов желудка, благодаря чему улучшается аппетит и стабилизируются пищеварительные процессы. Овощные бульоны также позволят ребенку получить необходимое количество растительной клетчатки, минералов и органических кислот.
Отличным выбором для ребенка станут супы-пюре — они отличаются приятным вкусом и мягкой структурой. Кстати, они часто нравятся даже тем детям, которые неохотно едят обычные супы. Для их приготовления можно использовать картофель, морковь, брокколи, кабачок, капусту и даже лук.
Картофель перед приготовлением необходимо замочить на два часа в холодной воде — это позволит вывести из клубней избыток крахмала. Чистить его необязательно — лучше тщательно вымыть клубни щеткой и приготовить на пару с кожурой, которую следует снять уже после приготовления. А вымытые морковь и капусту мелко шинкуют и тушат в небольшом количестве воды.
На втором этапе все овощи перетирают, причем морковь и капусту — вместе с жидкостью от тушения. Овощную смесь разбавляют горячим молоком и еще раз доводят до кипения, постоянно помешивая. При желании можно добавить один яичный желток, растертый с кусочком масла и парой ложек бульона. Вливать такую «заправку» в кастрюлю с водой следует постепенно.
«Правильный» мясной бульон
Правильно приготовленный мясной бульон повышает аппетит и стимулирует пищеварение. Готовить его лучше на бутилированной (желательно с пометкой «для детей») или хорошо очищенной воде. И ни в коем случае не использовать специи или бульонные кубики для усиления вкуса. В качестве основы для бульона подойдут нежирные сорта мяса без прожилок. Оптимальный вариант – крольчатина или индюшатина. Однако можно использовать и телятину.
Перед приготовлением бульона мясо необходимо вымыть в холодной воде, зачистить от жира и нарезать небольшими кусочками поперек волокон.
Супы для детского питания варят исключительно на втором бульоне. Когда первый бульон начнет закипать, пена на нем поднимется шапкой, ее нужно снять столовой ложкой, проварить бульон 5–10 минут после закипания, а затем слить жидкость и залить мясо свежей чистой водой.
После закипания второй бульон необходимо готовить при слабом кипении — примерно два часа. Затем его следует процедить и удалить с поверхности излишки жира.
Технологии на службе родителей
Традиционное приготовление пищи на плите может быть весьма трудоемко и энергозатратно. Здесь на помощь родителям приходят современные технологии — помощниками на кухне станут мультиварка и блендер-пароварка. Они не только сделают готовку более быстрой и комфортной, но и помогут разнообразить рацион ребенка вкусными и полезными блюдами.
Комбинированная пароварка и блендер позволяют бережно готовить на пару овощи, рыбу, мясо и фрукты, а заодно смешивать продукты до необходимой консистенции.
Приготовление на пару является лучшим вариантом для детского питания — технология обеспечивает сохранение всех питательных веществ.
Мультиварка — прекрасный помощник каждой хозяйке, так как процесс приготовления еды в ней не отнимает много времени. С ее помощью можно готовить супы, борщи, паровые котлеты, запеканки, йогурты и каши. Она дает возможность избегать использования масла, а это важный момент, так как детям его желательно класть уже в готовое блюдо.
Домашнее лучше покупного?
На первый взгляд, может показаться, что домашняя еда для ребенка по умолчанию полезнее покупной. Однако в реальности не все так однозначно.
Специалисты сходятся во мнении, что детям в первые годы жизни целесообразно назначать каши для детского питания промышленного выпуска. Это связано с высоким качеством сырья, гарантированной химической и микробиологической безопасностью продукта, стабильным химическим составом, обогащением витаминно-минеральным комплексом. Кроме того, широкий ассортимент таких каш позволяет индивидуально подобрать оптимальный злаковый прикорм для каждого ребенка в зависимости от его возраста и состояния здоровья.
Свои плюсы есть и у фруктовых и овощных пюре промышленного производства — их употребление связано с меньшим риском нежелательных последствий для детского организма.
Впрочем, здесь я бы советовал выбирать тот способ питания, который комфортен именно для вашей семьи. Кому-то проще готовить ребенку самостоятельно, кому-то — купить готовое пюре. И тот, и другой вариант имеют право на существование. Главное — соблюдать правила организации детского рациона.