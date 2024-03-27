«Обжаренные продукты нужно исключить»: педиатр — о том, как правильно готовить детям

Оптимальное питание — одна из главных составляющих здоровья в любом возрасте, но особое значение оно имеет для детей. Как организовать их рацион и на что обратить внимание при приготовлении блюд, «Газете.Ru» рассказал Евгений Шаповалов, педиатр, кандидат медицинских наук и инфекционист СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

Обмен веществ у дошкольников

Дошкольник отличается от взрослого поразительной активностью. Он может целый день находиться в движении и при этом не показывать явных признаков утомления. Обмен веществ у детей дошкольного возраста в 2–2,5 раза выше, чем у взрослых. Обеспечить столь высокие энергетические расходы детскому организму без сбалансированного рациона невозможно.

Однако проблема в том, что в XXI веке принципы правильного питания часто игнорируются. Основу рациона во многих российских семьях составляют полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления с большим количеством жиров и быстрых углеводов. Такая пища не способна в полной мере обеспечить ребенка необходимыми питательными веществами и плохо подходит для его чувствительной пищеварительной системы.

Как правильно кормить ребенка

В идеале детский рацион включает не менее четырех приемов пищи в день, три из которых должны содержать горячее блюдо.

Есть необходимо в установленное время, так как ритмичность питания способствует лучшему усвоению питательных веществ. Перерывы между приемами пищи в течение дня должны составлять не более 3,5 часов.

Наиболее сытным следует сделать обед: на него приходится до 40% суточной калорийности рациона. Доли завтрака и ужина составляют по 20–25%, остальное — перекусы или полдник.

Последний прием пищи должен быть не позднее 1,5–2 часов до сна.

Не менее важным является разнообразие и полноценность рациона. Ежедневное меню ребенка должно включать в себя животный белок (мясо или рыбу), молоко, сливочное и растительное масло, овощи, хлеб, умеренное количество сахара. Кроме того, пищевое разнообразие поможет расширить вкусовой кругозор ребенка, познакомить с разными продуктами и блюдами.

Какие блюда подходят детям

Основу детского рациона должны составлять отварные или тушеные блюда . Правила кулинарной обработки пищи меняются по мере взросления ребенка.

1–1,5 года. Протертая, пюреобразная пища. Салаты из вареных и свежих овощей в протертом виде. Допустимо печенье в качестве полдника.

1,5–2 года. Разваренные каши, тушеные овощи. Мясные блюда в виде паровых котлет, тефтелей или суфле. Салаты в мелконарезанном виде, сыр — тертый.

2–3 года. Можно предлагать ребенку рубленое мясо и сыр ломтиками.

Обжаренные продукты необходимо полностью исключить из меню ребенка — вне зависимости от возраста. Начиная с полутора-двух лет в рацион следует активно добавлять разнообразные запеканки, пудинги и омлеты.

Но сначала… суп?

В обед ребенку обязательно стоит включить суп — именно с этого блюда он начинает знакомство со «взрослым» рационом. Супы стимулируют работу рецепторов желудка, благодаря чему улучшается аппетит и стабилизируются пищеварительные процессы. Овощные бульоны также позволят ребенку получить необходимое количество растительной клетчатки, минералов и органических кислот.

Отличным выбором для ребенка станут супы-пюре — они отличаются приятным вкусом и мягкой структурой. Кстати, они часто нравятся даже тем детям, которые неохотно едят обычные супы. Для их приготовления можно использовать картофель, морковь, брокколи, кабачок, капусту и даже лук.

Картофель перед приготовлением необходимо замочить на два часа в холодной воде — это позволит вывести из клубней избыток крахмала. Чистить его необязательно — лучше тщательно вымыть клубни щеткой и приготовить на пару с кожурой, которую следует снять уже после приготовления. А вымытые морковь и капусту мелко шинкуют и тушат в небольшом количестве воды.

На втором этапе все овощи перетирают, причем морковь и капусту — вместе с жидкостью от тушения. Овощную смесь разбавляют горячим молоком и еще раз доводят до кипения, постоянно помешивая. При желании можно добавить один яичный желток, растертый с кусочком масла и парой ложек бульона. Вливать такую «заправку» в кастрюлю с водой следует постепенно.

«Правильный» мясной бульон

Правильно приготовленный мясной бульон повышает аппетит и стимулирует пищеварение. Готовить его лучше на бутилированной (желательно с пометкой «для детей») или хорошо очищенной воде. И ни в коем случае не использовать специи или бульонные кубики для усиления вкуса. В качестве основы для бульона подойдут нежирные сорта мяса без прожилок. Оптимальный вариант – крольчатина или индюшатина. Однако можно использовать и телятину.

Перед приготовлением бульона мясо необходимо вымыть в холодной воде, зачистить от жира и нарезать небольшими кусочками поперек волокон.

Супы для детского питания варят исключительно на втором бульоне . Когда первый бульон начнет закипать, пена на нем поднимется шапкой, ее нужно снять столовой ложкой, проварить бульон 5–10 минут после закипания, а затем слить жидкость и залить мясо свежей чистой водой.

После закипания второй бульон необходимо готовить при слабом кипении — примерно два часа. Затем его следует процедить и удалить с поверхности излишки жира.

Технологии на службе родителей

Традиционное приготовление пищи на плите может быть весьма трудоемко и энергозатратно. Здесь на помощь родителям приходят современные технологии — помощниками на кухне станут мультиварка и блендер-пароварка. Они не только сделают готовку более быстрой и комфортной, но и помогут разнообразить рацион ребенка вкусными и полезными блюдами.

Комбинированная пароварка и блендер позволяют бережно готовить на пару овощи, рыбу, мясо и фрукты, а заодно смешивать продукты до необходимой консистенции.

Приготовление на пару является лучшим вариантом для детского питания — технология обеспечивает сохранение всех питательных веществ.

Мультиварка — прекрасный помощник каждой хозяйке, так как процесс приготовления еды в ней не отнимает много времени. С ее помощью можно готовить супы, борщи, паровые котлеты, запеканки, йогурты и каши. Она дает возможность избегать использования масла, а это важный момент, так как детям его желательно класть уже в готовое блюдо.

Домашнее лучше покупного?

На первый взгляд, может показаться, что домашняя еда для ребенка по умолчанию полезнее покупной. Однако в реальности не все так однозначно.

Специалисты сходятся во мнении, что детям в первые годы жизни целесообразно назначать каши для детского питания промышленного выпуска. Это связано с высоким качеством сырья, гарантированной химической и микробиологической безопасностью продукта, стабильным химическим составом, обогащением витаминно-минеральным комплексом. Кроме того, широкий ассортимент таких каш позволяет индивидуально подобрать оптимальный злаковый прикорм для каждого ребенка в зависимости от его возраста и состояния здоровья.

Свои плюсы есть и у фруктовых и овощных пюре промышленного производства — их употребление связано с меньшим риском нежелательных последствий для детского организма.

Впрочем, здесь я бы советовал выбирать тот способ питания, который комфортен именно для вашей семьи. Кому-то проще готовить ребенку самостоятельно, кому-то — купить готовое пюре. И тот, и другой вариант имеют право на существование. Главное — соблюдать правила организации детского рациона.