Помогают бросить курить, мешают опухолям развиваться: чем полезны баклажаны и как их выбирать

Чем полезны баклажаны, с какого возраста этот продукт можно включать в детский рацион, как правильно выбирать и готовить эти овощи, чтобы сохранить пользу, а кому лучше от них отказаться, чтобы не навредить здоровью, «Газете.Ru» рассказали гастроэнтеролог-гепатолог и педиатр.

Чем полезны баклажаны для организма

Как сообщила «Газете.Ru» гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева, баклажан богат разнообразными витаминами и полезными микроэлементами:

«Этот овощ можно использовать в качестве источника марганца, фолиевой кислоты, кальция, витаминов C, K, B1 и B6. Все они являются важными участниками обмена веществ и помогают поддерживать работу различных систем нашего организма.

Например, содержащиеся в баклажане соли калия благотворно влияют на работу сердца и избавляют от отеков.

Овощ отличается высоким содержанием клетчатки, которая поддерживает микрофлору кишечника, способствует очистке организма от токсинов и вредного холестерина. Особенно полезна клетчатка тем, кто стремится сбросить лишний вес: она медленно переваривается, благодаря чему человек долго сохраняет чувство сытости».

Доктор Яковлева отметила, что иногда баклажаны рекомендуют употреблять в пищу тем, кто бросает курить:

«Дело в том, что в этих овощах содержится определенное количество никотиновой кислоты. Поступая в организм с пищей, она облегчает абстинентный синдром при отказе от табака».

Преимуществом баклажанов для организма, по мнению гастроэнтеролога-гепатолога, является их ярко выраженный антиоксидантный эффект:

«За это свойство нужно благодарить особое вещество – насунин, относящееся к числу антоцианов – природных пигментов с антиоксидантными свойствами.

Именно насунин окрашивает баклажан в характерный фиолетовый цвет.

Антоцианы поддерживают тонус и эластичность сосудов: их можно применять для профилактики атеросклероза. Согласно некоторым исследованиям, антоцианы также способны защищать клетки от свободных радикалов и препятствовать образованию опухолей».

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С какого возраста детям можно давать баклажаны

Педиатр, неонатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина сообщила, что баклажаны можно начинать давать детям с 10-месячного возраста.

«Они обязательно должны быть термически обработаны. Баклажаны можно давать в составе овощных супов или просто пюре, которое лучше приготовить самостоятельно. Перед приготовлением из баклажанов необходимо удалить семечки и снять кожицу», – рекомендовала доктор.

Неонатолог отметила, что любые продукты, которые впервые вводятся в рацион ребенка, нужно давать маленькими порциями и наблюдать за реакцией организма, и баклажан – не исключение.

«Для маленьких детей есть норма по объему потребляемых продуктов. Обед дошкольника обычно включает 200-250 мл первого блюда, 120-150 г гарнира – это куда можно добавить баклажаны. Комбинируйте блюда так, чтобы один вид продуктов не повторялся в течение дня. Например, если на завтрак была каша, то в обед на гарнир предложите овощи, а если к мясу на обед был крупяной гарнир, то ужин должен включать овощное блюдо», – объяснила педиатр Сайфулина.

Она уточнила, что сами по себе баклажаны не вызывают аллергии, но все зависит от способа их приготовления:

«Консервированное пюре из баклажанов, которое продается в магазинах, как правило содержит уксус, крахмал, пищевые добавки, которые могут вызвать аллергию или непереносимость у ребенка».

По мнению педиатра, умеренное употребление баклажанов в пищу полезно для детского здоровья: «Витамины и минералы, входящие в состав баклажанов, оказывают благоприятное влияние на кроветворение, синтез гемоглобина и эритроцитов. Фитонутриенты, или природные антиоксиданты, помогут очистить печень и организм в целом от шлаков, токсических веществ, нейтрализуют свободные радикалы. Наличие в овоще пищевых волокон стимулирует процесс пищеварения, улучшает работу кишечника, поможет справиться со вздутием живота и нормализовать стул».

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Кому нельзя есть баклажаны

Гастроэнтеролог-гепатолог Яковлева предупредила, что, несмотря на всю свою пользу, в некоторых случаях баклажаны могут навредить организму:

«Слишком большое количество клетчатки с грубыми волокнами может привести к обострению хронических гастритов и язвенной болезни желудка.

С осторожностью есть этот овощ также следует при нехватке железа в организме. Одной из функций насунина является очистка клеток от излишков железа. На состоянии здорового человека это никак не скажется, а вот при дефиците железа может усугубить ситуацию».

Как правильно выбирать баклажаны

Доктор Яковлева отметила, что баклажаны вместе с картофелем, томатами и сладким перцем относятся к семейству пасленовых, а все эти овощи могут содержать особый алкалоид – соланин (токсичное соединение), однако отравиться продуктом довольно сложно:

«При готовке концентрация соланина в баклажанах падает в два раза. Тем не менее, лучше не покупать переспелые баклажаны с темными семечками – это признак высокого содержания алкалоида».

Чтобы выбрать качественный продукт, гастроэнтеролог-гепатолог советует присмотреться к внешнему виду овощей:

«Выбирайте баклажаны яркого однородного фиолетового цвета с легким глянцевым блеском. На нем не должно быть вмятин, пятен или потертостей.

Обращайте внимание на плодоножку: у качественного плода она зеленая, а не коричневая и пожухлая.

Сморщенная, морщинистая кожица – признак того, что баклажан слишком долго лежал на прилавке. Такой плод с большей долей вероятности будет горчить. Иногда на коже баклажанов можно заметить словно «одеревенелые» участки коричневого оттенка. Такие пятна характерны для овощей, выращенных в открытом грунте под прямым воздействием солнечных лучей. Они могут горчить».

Отличий в пользе и вреде между разными сортами нет, так как и белые, и фиолетовые плоды имеют одинаковый витаминный состав. Однако, по словам эксперта, белые баклажаны практически никогда не имеют горечи.

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В каком виде и с чем полезнее есть баклажаны

По словам Яковлевой, баклажаны считаются низкокалорийный продуктом – в 100 граммах сырого овоща содержится всего 24 калории.

«Однако при готовке калорийность баклажана может вырасти в несколько раз. Так, в запеченном баклажане будет уже 70 калорий, а в жаренном на масле – более 100 калорий. Поэтому, если вы заботитесь о фигуре, то от жарки точно стоит отказаться.

Для максимального сохранения полезных свойств лучше порезать баклажан ломтиками и запечь в духовке или обжарить на гриле без добавления масла.

Касательно употребления в пищу сырых баклажанов однозначного мнения нет. Если у вас нет проблем с пищеварительной системой, то серьезного вреда от свежего или слегка замаринованного плода не будет. Главное предварительно обдать его кипятком или вымочить в соленой воде, чтобы очистить от соланина», – объяснила Александра Яковлева.