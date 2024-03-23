Почему наступает ранний климакс и можно ли с ним родить? Объясняют врачи

Почему у женщин случается преждевременная менопауза, можно ли о ней узнать заранее и как успеть родить в случае предрасположенности к раннему климаксу? Об этом «Газете.Ru» рассказали врачи: гинеколог, репродуктолог, эндокринолог, диетолог, генетик и специалист криобанка.

Что такое ранний климакс и как он проявляется

Нормальным возрастом для наступления менопаузы считается период от 46 до 55 лет.

«Ранней называется менопауза, наступившая с 40 до 45 лет. Но также выделяют еще и преждевременную — до 40 лет», — пояснила акушер-гинеколог клиники «Ниармедик» Елизавета Солоид.

По словам врача, основой всех этих изменений является угасание функции яичников и снижение уровня эстрогенов, которые в женском организме отвечают за многие показатели здоровья — от интимной микрофлоры до минеральной плотности костей.

«Когда гипофиз не может компенсировать уровень эстрогенов, наступают признаки эстрогенового дефицита — пременопаузы и менопаузы. Симптомы ранней менопаузы радикально не отличаются от симптомов своевременной», — объяснила Наталия Потапова, врач-репродуктолог центра репродукции «Линия жизни».

Как отметили специалисты, среди признаков наступления климакса: приливы (внезапное возникновение чувства жара в области груди, шеи, лица, ощущение потливости), учащенное сердцебиение, раздражительность без явных поводов, бессонница, головные боли, беспричинное увеличение веса, дискомфорт при мочеиспускании, ухудшение качества волос, ногтей, кожи.

«Сначала менструации начинают приходить гораздо чаще, то есть цикл укорачивается с 28 дней до 21-17 дней. А затем женщина отмечает, что некоторые циклы «выпадают» и менструации приходят один раз в два-три месяца», — добавила Солоид.

Диагностика раннего климакса

Гинеколог заметила, что при раннем климаксе проявления не столь ярко выражены, как это бывает при поздней менопаузе. Кроме того, симптомы легко спутать с признаками других диагнозов. По словам репродуктолога, особенно сильно они похожи на дебют сахарного диабета и дисфункцию щитовидной железы. Для подтверждения ранней менопаузы женщине назначают анализы и исследования.

«Нужно сдать кровь на фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) — у женщин с преждевременной недостаточностью яичников (ПНЯ) показатель будет высоким. Для максимальной точности анализ сдают дважды с промежутком не менее четырех недель», — рассказала Ольга Уланкина, гинеколог, эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук.

Дополнительно могут порекомендовать УЗИ органов малого таза , чтобы оценить состояние яичников и фолликулов в них.

«Следует сдать и анализ крови на уровень антимюллерова гормона (АМГ) в крови. Если запас яичников истощен, он будет снижен. Но сам по себе он может оказаться неинформативным для оценки риска ранней менопаузы. Женщинам с диагностированной преждевременной недостаточностью яичников рекомендуют проконсультироваться с генетиком и сдать тест — анализ кариотипа . Это исследование поможет обнаружить мутации, которые ассоциированы с ПНЯ», — пояснила Уланкина.

Ранний климакс и генетика

Гинеколог Солоид рекомендует всем молодым пациенткам поинтересоваться у своих мам, бабушек, теть, в каком возрасте у них началась менопауза и как она протекала: «Если у матери менопауза началась в 32 года, то надо обследоваться и подумать о реализации репродуктивной функции без отлагательств».

Антонина Акименко, врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас», подтвердила, что риски развития ранней менопаузы выше, если у кровных родственниц были такие случаи:

«Наследственность — не единственный фактор развития ранней менопаузы, хотя и крайне важный. Среди других факторов — раннее начало менструаций (до восьми лет), методы лечения некоторых заболеваний (химиотерапия, лучевая терапия).

Однако семейный анамнез важно знать и не скрывать его от врача при обсуждении здоровья».

По словам эксперта, механизмы, ведущие к менопаузе, изучены лишь частично. Однако уже сейчас выявлены сотни генетических вариантов, располагающихся в генах TWNK, SOHLH2, MCM8, TMEM150B, ASH2L, PRRC2A и NLRP11, ESR1, ESR2, CYP1B1, BRSK1, HK3.

Возраст начала менопаузы может также различаться в зависимости от национальности и этнической принадлежности.

«Согласно исследованиям, у чернокожих женщин менопауза начинается в среднем на 8,5 месяца раньше, чем у белых. Подобное наблюдалось у латиноамериканок и коренных гаваек. Однако вполне вероятно, что сдвиг в этих группах связан со здоровьем и социально-экономическими различиями», — сообщила Акименко.

Заболевания и образ жизни

Потапова объяснила, что все нарушения, которые приводят к снижению выработки эстрогенов, провоцируют раннюю менопаузу. К ним относятся заболевания яичников и эндометрия (в том числе аутоиммунные).

«Влияют курение и алкоголь, работа с химическими вредностями, очень частые авиаперелеты, резкое изменение веса в позднем репродуктивном возрасте (колебания более 10-15 кг)», — уточнила репродуктолог.

Врач добавила, что климакс приближают частые переохлаждения, большое количество перенесенных урогенитальных инфекций и запущенные гинекологические заболевания.

Эндокринолог Алена Барредо предупредила, что к раннему климаксу способны приводить большинство эндокринных заболеваний. Например, гипотиреоз и тиреотоксикоз (дефицит и избыток гормонов щитовидки). Также врач подчеркнула значение полноценного сна:

«Нужно спать хотя бы восемь часов, и с учетом циркадных ритмов. Циркадный ритм — это периоды, когда происходит выработка гормона роста и мелатонин, который является мощным антиоксидантом. Он начинает вырабатываться уже в девять часов вечера, значит, до 23:00 нужно лечь спать (максимум до полуночи). Работа в ночное время истощает гормональную систему».

Диетолог-кардиолог Асият Хачирова добавила, что наступление раннего климакса провоцирует злоупотребление нездоровыми продуктами, к которым чаще всего относятся колбасные изделия и промышленная консервация. Врач подчеркнула, что важно следить и за своим весом — как ожирение, так и анорексия провоцируют наступление раннего климакса.

Ранний климакс и желание родить ребенка

«Если у пациентки изменение гормонального фона, нарушение менструации и другие симптомы раннего климакса, мы незамедлительно отправляем ее к репродуктологу, где могут порекомендовать обратиться к вспомогательным репродуктивным технологиям», — заявила Солоид.

Репродуктолог Потапова отметила, что лекарств, способных повернуть вспять этот процесс, не существует:

«Ни витамины, ни антиоксиданты, ни пептиды не дадут радикального восстановления резерва яичников. Если процесс менопаузы только-только начался, можно попробовать забеременеть самостоятельно. Если такой возможности в ближайшее время нет, а результаты обследования позволяют прогнозировать получение клеток хорошего качества, мы рекомендуем выбрать криконсервацию ооцитов. Нужно законсервировать от 10 до 20 зрелых яйцеклеток».

Репродуктолог отметила, что в случае полного истощения овариального резерва необходимо воспользоваться донорскими ооцитами.

Как объяснила основатель криобанка «Криотоп» Наталья Сидоренко, для покупки яйцеклеток потребуется российский паспорт и подтверждение из клиники о необходимости использования донорского биоматериала. По ее словам, точное количество яйцеклеток, необходимых для «успеха», поможет определить репродуктолог.

«Обычно советуют брать не менее 10 клеток. Кстати, банк может связаться с конкретным донором и при его согласии предложить клиенту замороженные ооциты или свежие яйцеклетки. То есть этот материал будет получен прицельно под клиента», — заметила специалист.

Можно ли забеременеть после менопаузы

Потапова добавила, что самостоятельная беременность в позднем репродуктивном возрасте случается — иногда вопреки прогнозам врачей:

«Это большая радость и ответственность одновременно: необходимо убедиться, что ребенок полностью здоров. С увеличением возраста матери растет риск хромосомных нарушений плода, но это можно проверить еще на малых сроках».

Она уточнила, что такая беременность говорит об ошибке лабораторных тестов или врачебного заключения о климаксе.

Акушер-гинеколог Солоид сказала, что диагноз можно ставить только при отсутствии менструации на протяжении целого года :

«Тогда у женщины угасает репродуктивная функция: в яичниках нет фолликулов, и соответственно яйцеклетки не вырабатываются. Меняется эндометрий в матке — он становится линейным, а значит, плодному яйцу некуда прикрепиться. Часто случается атрезия — зарастание цервикального канала, через который сперматозоиды попадают в полость малого таза для оплодотворения. Поэтому, если у женщины наступила менопауза, забеременеть она уже не может».

Последствия ранней менопаузы

Солоид предупредила, что климакс в любом возрасте неизбежно приводит к снижению минеральной плотности костной ткани, а значит, к развитию остеопороза . Поэтому у женщин в постменопаузе меняется походка, появляется горб, искривляется позвоночник, возникают боли в пояснице и суставах.

«Также дефицит эстрогенов приводит к менопаузальному метаболическому синдрому, что грозит нарушением работы почек и сердечно-сосудистой системы. Повышается выпадение волос, появляется сухость слизистых и кожных покровов, снижается либидо, увеличивается частота циститов», — добавила акушер-гинеколог.

Диетолог Хачирова подчеркнула, что после менопаузы важно обращать внимание на питание, чтобы сдерживать развитие остеопороза :

«В первую очередь это молочные продукты, которые содержат кальций и фосфор в идеальном для усвоения соотношении. Если вы не любите цельное молоко, желательно все-таки употреблять в пищу кисломолочные продукты, ферментированные сыры, творог».

При этом врач подчеркнула, что при раннем климаксе недостаточно только одного питания для того, чтобы обеспечить организм кальцием и фосфором: