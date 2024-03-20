Меняются внешность и поведение. Как весна влияет на подростков

Наступление весны не проходит бесследно для большинства людей, особенно для подростков. Как половые гормоны во время этого сезона сказываются на внешности, чем школьники удивляют взрослых и как вести себя родителям, чтобы не провоцировать эмоциональные всплески, «Газете.Ru» рассказали эндокринолог, психиатр и психолог.

Жирная кожа и обострение хронических заболеваний

Оксана Панова, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук:

— Смена сезонов может стимулировать колебания гормонального фона у подростков, но все-таки не обособленно, а в комплексе факторов.

Главные особенности подросткового периода — это постоянные рост и развитие. Весной подростки начинают больше двигаться, чаще проводят время на улице — гуляют, занимаются спортом. Повышение уровня физической активности оказывает влияние на гормональный фон и может стимулировать выработку половых гормонов. Еще один фактор — это увеличение продолжительности светового дня, что способствует выработке витамина D и повышению уровню «гормона радости» серотонина. В совокупности эти факторы также могут повлиять на баланс половых гормонов.

Под воздействием половых гормонов активизируется работа сальных и потовых желез, что часто отражается на внешности, в том числе на состоянии кожи.

Подросток может столкнуться с эмоциональной неустойчивостью, головными болями, головокружениями, периодическими болями в животе. Меняется характер, типичные реакции, привычки — в том числе появляются вредные. Социальные аспекты жизни подростков также претерпевают изменения: важную роль начинают играть сверстники и стремление к независимости. Весной многие готовятся к сдаче экзаменов, но гормональная перестройка может снизить успеваемость.

В межсезонье у некоторых обостряются хронические заболевания, например аллергии, бронхиальная астма, гастроэнтерологические и психические расстройства. Поэтому этот период требует повышенного внимания от родителей и педагогов.

Эмоциональность и перемены настроения

Юлия Левченко, врач-психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА России:

— С наступлением весны многое меняется как в природе, так и в человеке. Кстати, гормональный фон выравнивается только к 20-25 годам.

Взрослым не стоит забывать, что психоэмоциональная система подростков с переходом на весну и на лето меняется: они становятся более эмоциональными, может наблюдаться лабильность (изменчивость) настроения. Что делать родителям? Постараться не эмоционировать самим и почаще спокойно разговаривать с детьми. Если же подросток не идет на контакт, то находить специалистов, которые помогут с ним взаимодействовать.

Какой бы ни складывалась ситуация, взрослым нельзя переходить на оскорбления и манипуляции, потому что психоэмоциональная система подростков — это очень тонкий пласт для последующего созревания психики.

Весна тяжела еще и авитаминозом, увеличением учебной нагрузки, колебаниями в атмосферном давлении.

В моменты гормонального всплеска помогают силовые упражнения — отжимания, приседания, подтягивания.

Желательно упражняться до сильной усталости — это помогает успокоиться.

Важно, чтобы подросток сам понимал, что многие его эмоции не всегда адекватны и вызваны больше физиологическими причинами.

Нетипичная активность и странные поступки

Юрий Грязев, клинический психолог, психоаналитик:

— В году есть два стабильных сезона (лето и зима) и два нестабильных (весна и осень), когда изменения в природе сказываются на психологическом настрое.

При этом с подростками нередко происходит все то же самое, что со взрослыми людьми — особенно когда речь идет о расстройствах психики, обострение которых могут случаться в любой месяц весны. Однако и у психически стабильных подростков наблюдается одна интересная особенность.

Весна — это время, когда дети переходного возраста проявляют нетипичную лично для них активность.

Это не значит, что все они начинают отбиваются от рук — здесь все зависит от индивидуальных особенностей. Например, у отличника может снизиться успеваемость, а троечник, который раньше «забивал» на учебу, вдруг начинает несвойственно для себя проявлять интерес к урокам.

Иногда родители удивляются, что подросток начинает мыслить и рассуждать о каких-то вещах совершенно непривычным для него способом. Но потом, когда температура стабилизируется (примерно конец мая — начало июня), эти скачи проходят сами собой.