Пищевые добавки: какие не стоят паники, а какие – действительно опасны?

Сегодня в магазинах практически нельзя найти продукты без пищевых добавок. Они есть в хлебе, молоке и даже в пачке с поваренной солью, где добавка с кодом E536 предотвращает образование комков. О том, какие сторонние вещества чаще всего встречаются в продуктах и можно ли их употреблять в пищу взрослым и детям, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог. А юрист объяснил, что делать, если возникают сомнения в качестве продуктов.

Что такое пищевые добавки

Пищевые добавки — это вещества, которые в чистом виде обычно не употребляются в пищу, но используются для приготовления и хранения продуктов.

Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест», объяснила, что они придают продуктам вкус, аромат и нужную консистенцию, помогают сохранить их товарный вид, а также предотвращают появление болезнетворных бактерий:

«Натуральные пищевые добавки применяются в кулинарии уже не одно тысячелетие. Это соль, уксус, сахар, пряности, горчица, крахмал, сода, различные травы. С развитием химической промышленности появилось большое количество синтетических пищевых добавок».

Почему некоторые добавки необходимы

Пищевые добавки подразделяют на красители, подсластители, консерванты, усилители вкуса и аромата, разрыхлители, регуляторы кислотности. По словам врача, также существуют антиоксиданты, которые препятствуют окислению и возникновению прогорклого вкуса, а стабилизаторы, эмульгаторы и загустители поддерживают нужную консистенцию, предотвращают расслаивание, например, в молочных продуктах — твороге, сырках.

В составе продуктов можно встретить добавки, отвечающие за пенообразование или, наоборот, пеноподавление, влагоудерживающие агенты. На этикетках продуктов в магазинах они обозначаются буквой Е и комбинацией нескольких цифр — такой код принят в классификации Евросоюза.

«Встречая на этикетке код, начинающийся с E, не стоит впадать в панику. Некоторые из таких веществ мы регулярно используем сами при приготовлении еды. Например, под кодом E500 скрывается обычная пищевая сода, а E330 обозначает лимонную кислоту. Куркумин (E100) — ярко-желтый краситель, который добывают из растения Curcuma longa. Добавка E406 — это агар-агар, вещество, аналогичное желатину, которое добывают из морских водорослей. А E440 — пектины, полисахариды, содержащиеся в растениях», — объяснила Екатерина Кашух.

Но есть добавки, которые применяются только при промышленном производстве продуктов и при несоблюдении дозировки действительно могут быть опасны. Эксперт отметила, что среди них — нитрит натрия (E250), который необходим для производства колбас и другой мясной консервации. Он не только придает продукции вкус и сохраняет цвет, но и предотвращает развитие клостридий, которые могут стать причиной сильнейшего отравления — ботулизма.

«Если его используют в рекомендованных дозировках, он безвреден. Но в большом количестве нитрит натрия может привести к серьезному отравлению, вплоть до летального исхода», — пояснила гастроэнтеролог.

Пищевые добавки, опасные даже в малых количествах

Денис Гришин, юрист «ЕЮС», сообщил, что перечень разрешенных пищевых добавок зафиксирован в Техническом регламенте Таможенного союза, а список запрещенных устанавливается постановлениями Главного санитарного врача Российской Федерации:

«Так, например, постановлением от 03.09.2007 N68 запрещены ввоз в страну, производство и оборот на ее территории пищевых продуктов, изготовленных с использованием пищевой добавки E128 (краситель). А о запрете добавок Е216, Е217 (консерванты) сказано в документе от 18.01.2005 N1».

Екатерина Кашух рассказала, что ранее консерванты E216 и E217 применялись преимущественно в производстве косметики и лекарств, а в некоторых случаях их добавляли в продукты с длительным сроком хранения. Однако для организма эти вещества опасны даже в небольшом количестве:

«Они могут вызывать аллергию, спровоцировать гормональные нарушения, негативно влиять на развитие и рост. Поэтому особенную опасность представляют для беременных и детей. А использование добавки E240 или формальдегида (раньше применялась при производстве колбасных изделиях) запрещено из-за высокой токсичности и потенциально канцерогенных свойств».

До запрета E121, E123 и E128 (красные красители) использовались в производстве косметики, также их добавляли в напитки и сладости, которые были доступны детям.

«Уже доказано, что они способны вызывать целый ряд нарушений, в том числе способствовать развитию рака», — рассказала врач.





Важно проявлять осторожность даже с разрешенными добавками

Врач подчеркнула, что потенциально почти любой пищевой компонент (даже натуральный и разрешенный) может быть аллергеном, поэтому детям новые продукты необходимо вводить постепенно, небольшими порциями, чтобы выявить возможную пищевую непереносимость или другую реакцию организма.

Бдительность стоит проявить и детям постарше, а также взрослым. Длительное и регулярное употребление продуктов с большим количеством добавок негативно влияет на микрофлору кишечника, уточнила гастроэнтеролог:

«Стоит пореже покупать газировку, пакетированные соки, покупные соусы, переработанное мясо, консервы, чипсы. Именно в этих продуктах содержится самое большое количество добавок».

Что касается распространенной в колбасных и мясных изделиях добавки — нитрита натрия — то, по нормам ВОЗ, безвредная дневная доза — 0,6 мг на 1 кг веса.

«По нормативам в одном килограмме колбасы должно быть не больше 50 мг нитрита натрия. А допустимая доза для человека весом 70 кг — 42 мг. Употребить в пищу килограмм колбасных изделий — значит, несколько превысить безопасную дневную дозу. Однако, если человек ежедневно ест такое количество переработанного мяса, опасность для здоровья заключается отнюдь не в нитрите натрия (смертельная доза этого вещества — 71 мг на 1 кг массы тела, то есть, в 100 раз больше безвредной). Кроме нитрита натрия, в колбасе содержится избыток соли, насыщенных жиров, потенциальных канцерогенов из красного обработанного мяса. В совокупности это увеличивает общий онкориск — риск рака кишечника, желудка, а также сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила Екатерина Кашух.

По словам врача, в продуктах для детей до трех лет вообще не должно быть нитрита натрия. Применение добавок при производстве продукции для детей раннего возраста прописано отдельно в СанПиН 2.3.2.1293-03 (приложение 4) и Техрегламенте.

Влияние продукции с допустимой дозой нитрита натрия на беременных подробно не изучалось, но им, как и детям, врач не рекомендует употреблять в пищу консервы, колбасы, сосиски и другие продукты глубокой переработки.

Что делать при подозрении на присутствие запрещенных добавок в продукте

Юрист Денис Гришин рассказал, что надзор и контроль в области обеспечения безопасности пищевых продуктов осуществляет федеральный орган исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора РФ (Роспотребнадзор).

«В случае возникновения подозрений относительно наличия в продуктах питания вредных пищевых добавок можно обращаться в специализированные лаборатории. Они должны быть аккредитованы на проведение испытаний продовольственного сырья, продуктов питания и пищевых добавок на соответствие: техническим регламентам Таможенного союза (ТС) и ЕАЭС, требованиям государственных стандартов, санитарного законодательства».

Юрист уточнил, что такие лаборатории проводят экспертизы на платной основе.

В случае, если подозрения подтвердятся, то на производителя можно пожаловаться в Роспотребнадзор.

«Пищевая продукция с вредными добавками не будет считаться товаром надлежащего качества. В этой ситуации в соответствии с законом «О защите прав потребителей» покупатель может обратиться в суд с иском к продавцу о возврате денежных средств, уплаченных за товар, а также потребовать возмещения убытков, в том числе и затрат на проведение экспертиз», — пояснил Денис Гришин.