Масленица для детей: как отметить праздник проводов зимы и встречи весны

Масленицу — неделю перед Великим постом — называют праздником проводов зимы и встречи весны. В этот период славяне ходили к теще на блины, а в последний день масленичной недели просили друг у друга прощения. Многие традиции живы по сей день. Как вместе с детьми украсить дом и на какие игры и тематические поделки обратить внимание? Почему на Масленицу пекут блины и как сделать это блюдо полезным для ребенка? На эти и другие вопросы «Газете.Ru» ответили педагоги, психологи, врач и специалист по декору.

Как появилась и менялась Масленица

Масленица — это не просто праздник, а целый комплекс ритуалов и обрядов. В период язычества она отмечалась в день весеннего равноденствия. С принятием христианства на Руси даты сместились: Масленицу стали отмечать на неделе перед Великим постом.

«Изменилось и представление о смысле праздника: в языческой культуре Масленица была больше земледельческим обрядом задабривания богов, чтобы получить хороший урожай в будущем. Теперь же Масленица — это способ проводить зиму и встретить весну, а также наесться перед наступлением Великого поста», — рассказала Екатерина Панина, методист по истории и обществознанию образовательной платформы Учи.ру.

Сам праздник раньше назывался по-разному в зависимости от региона, уточнила заместитель руководителя методического отдела Домашней школы «ИнтернетУрок» Лада Коновалова. Масленица была известна как Касаточка, Ясочка, Перебуха, Объедуха, Блинщина, Сырная седмица, Мясопуст и даже Поползуха .

Прогоняя зиму, язычники славили бога плодородия Ярилу — каждый год он умирал и воскресал, даруя людям весеннее тепло, без которого бы не уродился новый урожай. По другой версии, праздник отмечали в честь «скотьего бога» Волоса.

Обычаи проводов зимы и встречи весны

Масленица славится своими развлечениями, в которых участвуют дети. Несколько веков назад основными из них были:



катание с горок;



катание на лошадях;



участие в кулачных боях;



хороводы.

Во всем этом ребята любят принимать участие и в наше время. В сельской местности круг развлечений может быть шире.

«Например, до сих пор в Сибири и на Урале сельская детвора и молодежь устраивает целое представление: одна команда строит ледяную крепость, а другая — осаждает ее, а победители в конце проходят по селению с песнями», — рассказала Панина.

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В четверг на масленичной неделе традиционно проходило взятие снежной крепости. Деревня делилась на две команды: защитников (женщин) и атакующих (мужчин). Из соломы и прутьев делали чучело богини Мары, которая олицетворяла зиму, ее охраняли женщины. Атакующие пытались ее похитить и отнести на костер. По правилам это можно было сделать только с третьего раза.

Иногда чучело закапывали в землю, а иногда разрывали и разбрасывали по полю. Бывало, что Мару изображал человек, а его «похороны» были символическими. Все это делали для того, чтобы получить обильный урожай, пояснила Коновалова. Важно, чтобы костер при этом горел зрелищно, долго и ярко — люди водили вокруг него хороводы с песнями и частушками:

Гори, гори ясно,

Чтобы не погасло.

Глянь на небо:

Птички летят,

Колокольчики звенят.

Почему в последний день Масленицы просят друг у друга прощения

Последний день масленичной недели примечателен не только расправой с чучелом, но и традицией просить друг у друга прощения.

«В последний день Масленицы прощали обиды и грехи, мирились с близкими. Это делали для того, чтобы начать год с чистого листа, без тяжести на душе. Однако прощение — это не только славянская, но и православная традиция», — пояснила Коновалова.

Александр Копировский, заведующий кафедрой богословия Свято-Филаретовского института, подтвердил, что эти традиции просить друг у друга прощения — народная и церковная — причудливым образом соединились:

«Прощеное воскресенье — это последнее воскресенье перед Великим постом, по церковному уставу вспоминается изгнание Адама из рая. По окончании вечерни среди людей верующих принято просить друг у друга прощения. Но и нецерковные люди с живой совестью и интуицией веры тоже могут воспользоваться поводом, который им дает церковь, и что-то выправить в своей жизни. Ведь простить в переводе со славянского значит «сделать простым, прямым», «выпрямить».

Откуда пошла традиция печь блины на Масленицу

Многие задаются вопросом: почему на масленицу пекут блины? Этому есть историческое объяснение.

«Блины — это блюдо, с помощью которого приносили дар богам и задабривали умерших родственников . Считалось, что они могут повлиять на плодородие почвы. Хотя есть наиболее популярное представление, вызывающее споры: блины символизируют солнце, а значит, и приход тепла», — рассказала Панина.

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Для поминовения усопших родственников предназначались именно первый и последний блины, уточнила Коновалова:

«Так славяне заручались помощью покойных в земледелии, поэтому первый блин комом был дурным знаком. Считалось важным выпечь его румяным и красивым».

А откуда взялась фраза «к теще на блины»? Дело в том, что на масленой неделе близкие люди ходили друг к другу в гости. Так, в среду (третий день Масленицы) тещи приглашали зятьев на блины — этот день назывался Лакомка. А по пятницам тещи приходили с ответным визитом к зятьям.

Существует еще одна знаменитая фраза: «Не все коту Масленица, будет и Великий пост», хотя чаще используют только ее начало. Коновалова пояснила ее значение:

«Каждый день масленичной недели объедались блинами с сытными начинками, маслом, творогом, молоком, сметаной, морепродуктами. Питомцам тоже доставались лакомства с хозяйских столов всю неделю перед Великим Постом. А все 40 дней поста не ели ни мяса, ни молочных продуктов. Хвостатым тоже приходилось поститься вместе с людьми. А смысл такой — за периодом веселья наступит время ограничений».

Блины на Масленицу — печем вместе с детьми

Печь блины на Масленицу вместе с ребенком — это не только возможность вместе провести время и пообщаться. У детей, особенно младшего возраста, приготовление пищи помогает развивать мелкую моторику, пояснила ведущий детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова.

По словам врача, уже в два года ребенку можно доверить небольшие обязанности (что-то перемешать), к пяти годам он уже может выполнять сложные манипуляции (взбить ингредиенты, аккуратно сложить продукты), в семь лет вполне способен стать полноценным помощником на кухне. Главное не оставлять ребенка без присмотра и следить, чтобы он не обжегся и не порезался.

Перекармливать маленького ребенка блинами и уговаривать его съесть еще, если он сыт и отказывается, не стоит.

«Родителям важно помнить, что переедание блинов грозит болью в животе. Все же это довольно тяжелая еда с большим количеством яиц, муки, молока. Ребенку может не хватить ферментов для переваривания», — предупредила гастроэнтеролог.

По словам Марковой, маленькие дети нередко воспринимают начинку как необязательный компонент и чаще предпочитают съесть просто блинчик. Но, если такой вариант кажется скучным, лучше отдать предпочтение моно-начинке из одного ингредиента, например, сметаны. К сладким блинчикам подойдут сгущенное молоко или варенье. В «сложносочиненных» начинках важно делать акцент на легкоусвояемых продуктах: отварное мясо без специй, нежирный творог, порубленное с луком отварное яйцо.

Детские игры на Масленицу

Празднование Масленицы — отличный способ передать детям культурный опыт. Это способствует художественно-эстетическому развитию ребенка через приобщение к народным играм, песням, танцам, рисункам и поделкам, рассказала психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук.

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Для развлечения детей психолог выделила хороводную игру «Пузырь», которая требует согласованности действий участников, поэтому тренирует взаимодействие со сверстниками и помогает снять эмоциональное напряжение:



Детям нужно собраться в круг, взявшись за руки, и ритмично приседать на месте.



Ведущий сопровождает игру потешками и приговаривает: «Раздувайся пузырь, раздувайся большой, / Оставайся такой, да не лопайся». При этих словах дети постепенно расширяют круг.



Затем ведущий хлопает в ладоши, участники хоровода встают и начинают двигаться по кругу, символизируя, что надувшийся пузырь взлетел. Ведущий продолжает: «Он летел, летел, летел / И опять летел, летел / И… за веточку задел!»



С последними словами ведущего участники игры начинают разбегаться в разные стороны — пузырь лопнул.

Наталия Дербенева, детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники, считает, что каждый день масленичной недели можно посвящать новой игре:

«Это прекрасный повод вспомнить о народных играх и забавах: взятии снежного городка, перетягивании каната, хороводах, «ручейке», соревнованиях на меткость и ловкость и даже снежной битве, где снежки можно заменить мятой бумагой».

Есть и «компактные» способы встретить широкую Масленицу в узком семейном кругу. О них рассказала Анна Соколова, руководитель методического отдела онлайн-школы Synergy Kids:

«Устройте конкурс скороговорок или предложите детям отгадать загадки. Найдите заготовки для частушек и устройте творческий конкурс. Предложите задания на внимательность: вы называете разные начинки для блинов. Если она съедобная — дети хлопают в ладоши, несъедобная — ничего не делают».

Украшение дома и поделки в тематике Масленицы

Максим Кирьянов, сотрудник креативной команды бренда modi, подсказал, как вместе с ребенком украсить дом к празднику:

«Актуальные весенние мотивы — цветы или птицы, которые напоминают о приближении тепла. Обратите внимание на деревянную посуду — она имеет особый шарм и неповторимую натуральную красоту, добавляет уют в дом, создавая атмосферу единения с природой».

Эксперт посоветовал подавать блины, мед, молоко и другие традиционные угощения к Масленице именно в деревянной посуде. А если такая не подходит к интерьеру, можно воспользоваться любой яркой и красочной.

«Кстати, для развития фантазии и творческих способностей у детей можно заранее подготовить все необходимое для раскраски посуды с помощью специальных красок для керамики. Самый простой весенний узор — горошек», — добавил Кирьянов.

Дербенева подчеркнула, что ребенку понравится не только печь блины на Масленицу, но и работать с тестом:

«Устройте детям мастер-классы по их приготовлению, а также по поделкам из соленого теста, которое потом можно будет раскрасить акварелью».

Также психологи советуют смастерить вместе с детьми куклу Масленицы, сплетя ее из лыка, а усложнить поделку можно с помощью красивого наряда. Если нет времени и желания изготавливать куклу, Дербенева предлагает ее просто нарисовать — этот процесс увлечет детей.

Анна Соколова упомянула и о других интересных способах создать образ Масленицы: «Она может быть из платка, бумаги или картона, сложенного гармошкой. А можно сделать аппликацию или слепить ее из соленого теста. Для любителей конструирования: соберите из конструктора лошадку и сани. Дети будут в восторге».