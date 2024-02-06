«Он наказывал меня с сигаретой в зубах». Как реагировать на курение подростка?

Как правильно реагировать родителям, если они подозревают или уже выяснили, что сын или дочь курит? Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились эксперты. Семейные психологи рассказали о причинах детского курения, а юрист — о возможных последствиях вредной привычки несовершеннолетних для их родителей.

«Когда в разговоре появятся доказательства, обманывать будет бесполезно»

Владимир Зуев, семейный психолог

— Сначала дайте ребенку спокойно рассказать о своем новом «увлечении» или даже придумать легенду, как он случайно пропах дымом. Кстати, вы можете услышать целый слезный концерт, что он не виноват, а вы его не любите и всегда контролируете. Не позволяйте разговору уходить в это русло, обсуждайте факты.

Когда в разговоре появятся доказательства, например в виде вейпа, сын или дочь поймет, что обманывать бесполезно. Обязательно скажите ребенку, что любите его, и осуждаете не его самого, а данный поступок.

Установите правило, что каждый раз, когда подросток будет возвращаться домой, вы станете проверять его на запах, который запрещается маскировать конфетами, жвачками или семечками. Это поможет ребенку снизить частоту курения и в дальнейшем отказаться от вредной привычки.

Помню, как мой отец едва не высыпал мне на голову ведро с мусором после того, как нашел в моей куртке сигарету. При этом наказывал он меня с сигаретой в зубах.

В результате эффекта — ноль, только озлобление и отдаление в отношениях. Поэтому очень важно самим родителям транслировать достойный пример.

Мы с супругой не курим и поэтому у нас всегда есть сильнейший аргумент и пример для наших детей. Главное, помните, что бы ни случилось (а в подростковый период будьте готовы ко всему), оставайтесь близки со своим ребенком, проводите с ним время, знайте его интересы и друзей. Позвольте подростку чувствовать свою значимость в семье, чтобы ему не приходилось искать это среди сверстников с деструктивным поведением.

«Чем старше ребенок, тем менее категоричной и авторитарной должна быть позиция»

Вера Золотых, семейный, клинический психолог, психоаналитик

— Эмоциональная беседа не даст никаких результатов, так как в ответ на любое нападение у ребенка будет включаться защитное поведение: у кого-то это уход в себя, а у кого-то — агрессия.

Я против тайн в семье. Если вы узнали о курении ребенка, то стоит ему об этом честно рассказать. Да, возможно, придется извиниться перед ребенком за нарушение его личных границ (например, проверку вещей), особенно, если мы говорим про подростковый возраст. В противном случае, вы бессознательно дадите разрешение на то, что можно друг от друга что-то скрывать.

Чем старше ребенок, тем менее категоричной и авторитарной должна быть ваша позиция. С подростком желательно разговаривать на договорных, партнерских отношениях, чтобы не провоцировать еще большее противостояние, которое и так присуще пубертатному периоду.

Следует объяснить ребенку все последствия курения и возложить на него ответственность за эти действия, ведь тотальный контроль вряд ли улучшит ситуацию.

А затем уточнить: «Правильно ли я понимаю, что ты и дальше будешь продолжать курить, понимая, что это приведет к раннему старению кожи, проблемам с зубами и серьезным заболеваниям?» Например, для девочек обычно решающим становится вопрос внешности, но каждый родитель способен найти нужные слова именно для своего ребенка.

Еще один важный шаг — поделиться с сыном или дочерью своими переживаниями об их здоровье. Но не забывайте, что у детей хорошо развита функция подражания: если родители курят, но при этом запрещают делать это ребенку, обосновывая страхами за его здоровье, то у него формируется внутриличностный конфликт.

И конечно, важно разобраться почему подросток взял сигарету. Тогда вы сможете закрыть ту потребность, которая стоит за вредной привычкой, ведь она, как правило, не возникает на пустом месте. Потребность в курении обычно замещает что-то другое, а что за ней лежит — попытка привлечь внимание взрослого, желание казаться круче среди сверстников, иллюзия того, что курение успокаивает и так далее — это и нужно выяснять.

Почему дети начинают курить?

Елена Балакирева, кандидат медицинских наук, руководитель отдела детской психиатрии Научного центра психического здоровья

— Одна из основных причин — окружение. Дети часто расценивают курящих людей как «положительных героев», кумиров, что вызывает желание приблизиться к ним и не отставать от модных тенденций. Также в подростковой среде первый опыт может быть связан с желанием заработать авторитет, не быть «слабаком» или «белой вороной».

Табакокурение может быть расценено как проявление смелости, а решение взять сигарету в руки может стать для подростка доказательством того, что «я тоже взрослый» и «выбор свой сделал сам». При этом дети не понимают, что никотин способен нарушить работу головного мозга, привести к проблемам со зрением, вызвать слезоточивость, отечность век, снизить слух.

Первые сигареты не всегда связаны с неблагополучной ситуацией в семье, иногда они отражают внутренние проблемы ребенка, например неумение выразить себя в среде подростков.

Часто не процесс курения, а даже кручение сигареты в руках может успокаивать, снимать стресс, уменьшать внутреннее напряжение и являться неким ритуалом в выстраивании взаимоотношений со сверстниками.

За последние 10 лет девочки стали курить чаще, а возраст начала курения снижается у детей обоих полов. Это связано в том числе с долгим существованием мифа, что электронные сигареты и вейпы не такие вредные, как сигареты. А еще у детей сформировалась опасная установка, что это нечто красивое, обладающее приятными вкусами.

Для того, чтобы выяснить настоящие причины курения, необходимо иметь доверительные отношения с ребенком. Важно понимать его чувства и учить отстаивать свое мнение и говорить слово «нет». Важно объяснить подростку, что именно это сделает его взрослее и поднимет самооценку в глазах сверстников.

Могут ли родителей привлечь к ответственности за курение несовершеннолетнего ребенка?

Дмитрий Безделин, ведущий юрист ЕЮС

— Согласно п.1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации, родители не просто имеют право воспитывать своих детей, они обязаны это делать. При этом мать и отец ответственны и за их физическое здоровье, и за нравственное развитие.

Если родители знают о том, что их ребенок курит, но не предпринимают никаких мер, то они могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Чем это грозит? Административной ответственностью по статье 5.35 КоАП РФ, что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Однако, как показывает практика, родителей привлекают к административной ответственности за курение детей лишь в некоторых случаях.

Если их ребенок курит в запрещенных для этого местах (например, межквартирные лестничные площадки, рядом (менее чем 15 метров) с входами в помещения метро, вокзалов, аэропортов, в общественных местах и так далее).

2. Если ребенок воспитывается в условиях, которые близки к безнадзорности: прогуливает уроки, не получает медицинскую помощь, а также имеет вредные привычки, например, курит.