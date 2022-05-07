«Учите только половину»: как ребенку быстро освоить таблицу умножения

Многие родители считают, что единственный способ быстро выучить таблицу умножения – это полностью зазубрить ее наизусть. Однако существуют более интересные для ребенка способы освоить эту математическую структуру. О них «Газете.Ru» рассказали Анастасия Козлова и Светлана Анзорова – педагог по математике онлайн-школы и заведующая кафедрой педагогики Университета «Синергия».

Для чего нужно знать таблицу умножения

Часто дети не могут понять, зачем изучать таблицу умножения, если есть калькулятор. Можно объяснить ребенку, что этот навык пригодится ему, например, во время похода в магазин, когда нужно быстро прикинуть сумму за несколько одинаковых товаров, при изготовлении поделок, при создании чертежей.

Также таблица умножения необходима для дальнейшего изучения математики. Так, эти вычислительные навыки помогут быстро возвести однозначное число в квадрат или извлечь из двузначного числа квадратный корень.

В каком возрасте изучать таблицу умножения

Важно понимать, что объяснять ребенку принцип умножения и учить с ним таблицу умножения наизусть – это разные задачи.

По мнению преподавателя математики и геометрии Анастасии Козловой, учить ребенка умножению можно с дошкольного возраста: «Нужно объяснить суть умножения и его связь со сложением. Например, на кубиках показать, что три ряда кубиков по два в ряду – это шесть кубиков. Дать попробовать ребенку самому составить подобный пример. А вот изучать таблицу умножения до школы и учить считать столбиком – на мой взгляд, не стоит».

Светлана Анзорова отмечает, что в современной школе таблицу умножения начинают изучать во втором классе, но без основ математики с этой задачей не справиться:

«Чтобы ребенку было легче усвоить первый по-настоящему сложный в математике материал, лучше начинать знакомить малыша с умножением уже после того, как он усвоил сложение и вычитание – в 7-8 лет».

close 100% Freepik.com

Советы для изучения таблицы умножения

Светлана Анзорова подчеркивает, что для начала стоит объяснить ребенку, в чем состоит принцип умножения. Например, умножение любого числа на два означает двойное сложение этого числа. На три – тройное и так далее. Ребенку будет проще ориентироваться в мире умножения, если он поймет сам принцип.

«Для начала можно использовать любые подручные средства – от карандашей до игрушек, чтобы показать, как умножить одно число на другое. Закрепить этот принцип поможет таблица Пифагора. Этот квадрат симметричен: значения с разных сторон диагонального ряда, который представляет собой квадраты чисел, дублируется. Распечатайте таблицу Пифагора: красочный плакат поможет ребенку быстрее запомнить цифры. Задача взрослого – научить ею пользоваться», – рекомендует эксперт Анзорова.

Стоит ли зубрить всю таблицу умножения? Педагог Анастасия Козлова советует детям поберечь силы:

«Не забывайте, что 3 х 2 и 2 х 3 – это одно и то же. Выделите в таблице умножения одинаковые примеры и учите только половину таблицы!»

Как быстро выучить таблицу умножения на пальцах

Как легко выучить таблицу умножения? Один из самых интересных способов запоминать умножение — загибать пальцы. Светлана Анзорова объяснила, как в игровой форме можно помочь ребенку с вычислением.

С помощью метода на пальцах можно вспомнить результаты умножения на 9. Для этого нужно положить ладошки обеих рук на стол. Все пальцы будут символизировать цифры от 1 до 10 (слева направо), где левый мизинец – 1, а правый – 10. Затем нужно загнуть тот палец, который обозначает цифру, необходимую для умножения.

Так, загнув безымянный палец левой руки (2), мы можем получить результат умножения 9 на 2. Считаем все пальцы слева (это первая цифра двузначного числа) и все пальцы справа (вторая цифра двузначного числа). Слева останется один мизинец – 1, справа — 8 пальцев, то есть результат получается 18.

Еще один пример: нужно умножить 9 на 3. Кладем ладони на стол и загибаем средний палец левой руки (цифра 3). Считаем: слева остается два пальца, а справа – семь. Результат умножения: 27.

close 100% Freepik.com

Таблица умножения: десятки и единицы

Таблица умножения на обратной стороне тетради может показаться ребенку чем-то крайне сложным. Поэтому сразу следует ему объяснить, что умножение на десятки и единицы не требует зазубривания.

Ребенок должен знать, что в некоторых случаях результат не меняется вообще. Например, число, умноженное на единицу, останется таким же (5 х 1 = 5).

Анастасия Козлова напоминает и про принцип простого умножения: «Один из самых распространенных лайфхаков – умножение на 10, 100, 1000. Просто добавляешь нули – и вперед!»

А при умножении любого числа на ноль всегда получается ноль.

Умножение на 11: хитрость

Ребенку полезно изучить принцип умножения на 11.

Анастасия Козлова объяснила, как это делать: «Чтобы умножить любое двузначное число на 11, необходимо между первой и второй цифрой умножаемого числа вписать сумму первой и второй цифры. Например: 34 х 11, пишем 3 и 4, а между ними ставим сумму (3+4). Выглядит так: 34 х 11= 3 (3+4) 4 = 374».

Умножение на 7 с помощью игральных костей

Как это сделать, рассказала Светлана Анзорова: «Известно, что сумма точек на верхних и нижних гранях кубиков всегда равняется 7. Соответственно, можно предложить ребенку выкинуть несколько костей и предсказать, сколько будет точек в сумме у всех кубиков сверху и снизу. Так, если кинуть 3 кубика, то число точек на гранях будет равняться 21. Предложите малышу удивить своих друзей таким образом».

Умножение двузначных чисел с помощью «китайского» способа

Педагог Анастасия Козлова отметила интересный способ для изучения таблицы умножения: «Для более продвинутых ребят можно посоветовать «китайский» способ умножения. В этом случае числа рисуют с помощью горизонтальных и вертикальных линий, а результат получается на их пересечении».

На картинке пример: 21 х 32 = 672.

close 100% oyla.xyz

Как быстро выучить таблицу умножения с помощью семейной игры

Анастасия Козлова рекомендует превратить умножение в семейную игру: «Лучший способ учить ребенка умножению – это постоянно тренироваться вместе с ним. Это может быть что угодно: квест по мотивам «Пиратов», где клад будет найден только после верного ответа на вопрос. Стикеры на холодильнике, где все (и мама, и папа тоже) должны будут утром решить несколько примеров. Или домино – умножение (на одной стороне карточки пример, на другой – ответ). Можно придумать свой способ, чтобы умножение стало не просто «ненавистной табличкой, которую нужно выучить», а интересной семейной игрой».