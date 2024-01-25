Инженеры — это «новые айтишники»: на кого пойти учиться, чтобы завтра быть нарасхват

Уже много лет самые популярные профессии числятся за сферой IT. Однако этот тренд может измениться, и в топе востребованных вакансий появятся другие. В частности, профессии инженерной и технической сфер. Почему сегодняшним абитуриентам и их родителям следует присмотреться к научно-техническим специальностям, «Газете.Ru» рассказал директор по управлению персоналом компании «СИБУР» Данил Рассказов, прошедший путь от инженера по организации труда до топ-менеджера компании.

Высокий спрос и легкий старт в профессии

Ситуация с инженерами сейчас такая же, как с IT-специалистами три-пять лет назад: вакансий много, лютый кадровый голод, и компании готовы нанимать людей без опыта. Например, на HH.ru опубликовано более 34 тыс. вакансий инженеров-рабочих, где опыт не требуется (для сравнения, в IT таких чуть больше 9 тыс.).

Такой ажиотажный спрос на инженеров во многом вызван изменением ситуации в стране: переориентацией на создание собственных технологий и тотальное импортозамещение. Идет перестройка промышленности, расширение производств, запуск предприятий, и это открывает новые возможности. Этот тренд пока только зарождается: производства будут расти, и им понадобится все больше специалистов с инженерной подготовкой.

close 100% Данил Рассказов, директор по управлению персоналом компании «СИБУР» Личный архив

Востребованность на всю жизнь

Инженер –- это человек, который хорошо понимает, как организован физический мир вокруг, и умеет его реорганизовывать. Это человек, прежде всего, с инженерным мышлением. Оно позволяет быть эффективным и адаптивным в любых ситуациях: собрать палатку из подручных средств или перестроить сложные процессы.

Современные инженеры отличаются от тех, что были 20 лет назад. Это уже всеохватная специальность: они и бизнесмены, потому что управляют людьми и процессами, обучаются soft skills, оптимизируют производство и, по сути, запускают стартапы внутри компании; они и айтишники, потому что должны разбираться в ПО –- все производства сейчас максимально оцифрованы, они знают иностранные языки и могут работать в кросс-культурных командах.

Сейчас говорят, что многие профессии заменит искусственный интеллект, и спрос останется только на специфические направления и компетенции. С инженерами такое невозможно, потому что на производстве все процессы уже на 99% автоматизированы, и нужны люди, которые этим оборудованием и системами будут управлять. Например, на строящемся сейчас на Амуре крупнейшем газохимическом комплексе (АГХК) у нас 150 IT-решений — производство максимально безлюдно (в хорошем смысле), и управляет им инженер.

Понятный карьерный путь

В целом концепция практически всех производственных предприятий –- растить экспертизу внутри. Мы берем людей без опыта, обучаем их, и они растут. Например, 50% наших генеральных директоров выросли из операторов или машинистов.

Путь с нуля может выглядеть примерно так. Сначала выпускника берут на стажировку на рабочую позицию. Примерно полгода он работает с наставником: изучает, как все устроено. Как только освоится — сдает экзамен, получает допуск к самостоятельной работе и первый разряд.

Дальше сотрудник работает самостоятельно, и в зависимости от компетенций и пожеланий выстраивает свой карьерный трек: управленческий, экспертный или проектный. На предприятиях молодые специалисты могут получить продвижение уже в первые два года. Также распространена мобильность внутри: прежде чем стать управленцем, человек меняет несколько локаций, работает в разных подразделениях и ролях: это позволяет ему увидеть картину во всей полноте.

Зарплата

У инженеров, особенно хороших экспертов и на управленческих должностях, зарплата сегодня действительно высокая. Но опять же, к ней надо прийти –- сразу платить большие деньги никто не будет.

И перед выпускниками неизбежно встает вопрос: устроиться курьером или вахтовиком? Сразу зарабатывать много или пойти на завод и строить карьеру постепенно? В долгосрочной перспективе второй вариант, конечно же, лучше, тем более что рост зарплат идет довольно быстро. Как только ты переходишь с роли стажера, зарплата повышается примерно на 25%, дальше она будет постепенно расти, и к концу года будет примерно в два раза выше первоначальной. Через полтора года оклад будет уже примерно в три раза выше, и это без учета дополнительных выплат.

То есть рост зарплат идет пропорционально получаемым навыкам, при этом все прозрачно и прогнозируемо: ты знаешь, что нужно сделать, чтобы получать больше, и имеешь для этого все возможности.

Помимо зарплаты, развития, карьерного пути и других стандартных критериев при выборе работы, для сегодняшних выпускников очень важна личная реализация, возможность быстро увидеть результаты приложения своих усилий. На производстве у любого специалиста –- от инженера до айтишника –- такая возможность есть. Сегодня ты придумал и внедрил программу, а завтра понимаешь, что твоим коллегам стало легче работать. Или поучаствовал в разработке нового полимера, а завтра он уже применяется в космической промышленности.

Готовьтесь к поступлению заранее

В то же время нужно понимать, что профессия инженера – непростая. Это качественное и серьезное образование, это постоянное развитие. И готовиться к этой профессии лучше заранее.

Многие компании отбирают и растят перспективных ребят еще со школы: разрабатывают для школьников собственные бесплатные программы углубленного изучения нужных предметов, проводят экскурсии на предприятиях, организуют стажировки, поддерживают грантами талантливых школьников.

Например, у нас это комплексная образовательная программа в тех регионах, где расположены наши предприятия. В «классах СИБУРа» углубленно изучают химию, физику, математику, информатику и английский язык. В профильных центрах мы учим программированию и проектной деятельности. А, например, в технопарках «Кванториум» школьники разрабатывают реальные проекты.

Поэтому, если вы решили выбрать инженерную профессию, обязательно узнайте, какие корпоративные и государственные программы есть в вашем городе, участвуйте в них, используйте все возможные ресурсы. Если поставить цель и планомерно к ней идти, все обязательно получится.