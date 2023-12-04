Как одеть ребенка на утренник в детский сад: наряды и аксессуары

Могут ли детские сады предъявлять требования к одежде для утренников, как выбрать костюм для праздника или создать его самим из имеющихся вещей и какие аксессуары оживят образ ребенка на мероприятии, «Газете.Ru» рассказали юрист, стилисты, дизайнер и психологи.

Какие требования к одежде могут быть на утренниках

Утренники и праздники в детском саду могут быть абсолютно разными, но глобально их можно поделить на две категории — внутренние (для детей и воспитателей) и внешние (с гостями). Об этом рассказала Наталия Дербенева, практикующий психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники:

«Что касается тем мероприятий, то здесь ограничивает только фантазия. Это и стандартные утренники в честь Нового года, и День принцесс и благородных рыцарей, и многое другое, чтобы познакомить детей с разными культурами в игровом формате».

Наталья Дербенева отметила, что костюмы не обязательно должны быть вычурными:

«Сложность наряда не определяет то, как пройдет праздник. Порой мы обходимся обычными масками, которые сами печатаем на принтере и ламинируем. Главное — создать атмосферу».

И все же иногда родители сталкиваются с достаточно строгими требованиями к костюмам.

Как объяснил Антон Лабазнов, управляющий партнер юридического бюро «Лабазнов и партнеры», дошкольные учреждения вправе устанавливать требования в отношении одежды для детей на мероприятиях, в том числе, к нарядам на детских утренниках:

«При этом данные требования не должны нарушать права и законные интересы детей, их родителей и иных лиц. В частности, костюмы на детских утренниках не могут содержать в себе элементы пропаганды или агитации, которые возбуждали бы социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду».

Юрист подчеркнул, что, если требования к одежде не закреплены в официальных документах дошкольного учреждения, то запрет выбора того или иного костюма не обоснован.

Где найти тематический костюм на утренник

Ольга Денега, стилист интернет-магазина Shopping Live, рассказала, что для выбора детского костюма на утренник есть несколько опций.

• Первый вариант — покупка. Из плюсов можно выделить отсутствие необходимости тратить время на изготовление. Из минусов — это может быть дорого, а в магазинах зачастую ограниченный выбор.

• Второй вариант — аренда. Плюсы: более доступно по цене, шанс надеть уникальный костюм. Минусы: ограниченное количество размеров, возможны повреждения.

• Третий вариант — самостоятельное изготовление. Плюсами можно назвать уникальность костюма и возможность воплотить свои идеи, а минусами — большие временные и трудовые затраты, а также необходимость навыков шитья.

Если нет возможности шить костюм своими руками, Ольга Денега рекомендует поискать альтернативу: например, использовать кигуруми в качестве наряда для ребенка или найти нужное сочетание в обычных вещах:

«Для образа Мыши подойдет серый свитер, серые штаны и ободок с ушами мыши. Для костюма Медведя — коричневый свитер, штаны такого же оттенка, медвежья маска или рисунок гипоаллергенным аквагримом на лице. А для наряда Пирата — джинсы, тельняшка или полосатая рубашка и бандана из шейного платка. В качестве аксессуара можно взять пластиковую шпагу или игрушечный пистолетик».

Какие образы из нарядной одежды подойдут для утренников

Если костюм в образе какого-либо персонажа не требуется, можно рассмотреть обычные наряды, которые будут выглядеть празднично и эстетично — в том числе при активном движении ребенка.

Наталья Татаркина, эксперт и основатель сети модных мультибрендовых магазинов MIMIMODA, при выборе праздничного наряда для девочки порекомендовала обратить внимание на бархат, фатин и атлас:

«Эти материалы будут актуальны для любого торжественного мероприятия. Оптимальный вариант образа — это платье с нарядными деталями: бантами, пайетками, перьями или аппликацией. Его можно будет надеть с классической обувью, которая уже есть в гардеробе девочки, или подобрать туфли, украшенные цветком, бусинами или выполненные из блестящего материала. Можно также создать интересное сочетание, элементы которого позже будут носиться по отдельности: например, топ из пайеток с брюками в ярком оттенке (красный, зеленый) или необычный жакет с юбкой из сетки».

Для праздничного образа мальчика, по мнению Натальи Татаркиной, отлично подойдет классический костюм с пиджаком, брюками и рубашкой:

«Помимо традиционных моделей в однотонной расцветке можно присмотреться к модным вариантам в клетку или с принтом: например, сорочке с драконом — символом наступающего года».

Юлия Беняминова, вице-президент по дизайну Gloria Jeans, считает, что одежда для детского утренника должна быть комфортной (не причинять неудобство при движении ребенка на празднике во время танцев и игр) и функциональной — такой, которую можно носить и после мероприятия (это сэкономит родительские деньги):

«Долгоиграющие микротренды — романтичные рукава-«фонарики» и «крылышки», легкие струящиеся ткани и деликатный блеск. Акцент — на игру текстур: нежный фатин дополняет плотный атлас, бархат акцентирует мерцающий глиттер цвета металлик. Палитру сезона составили оттенки розовой пудры, молочный, небесно-голубой.

Обратить внимание стоит на свободные мини-платья с прозрачными рукавами, ярусные модели из шифона или бархата — они выглядят празднично и их легко вписать в повседневные образы.

Основа образа для мальчика может быть как классическая, так и в стиле casual. В первом случае выручат прямые брюки в клетку с эластичным поясом и хлопковая рубашка, поверх которой можно одеть яркий пуловер. В завершение — галстук-бабочка и подтяжки, также можно добавить носки акцентных оттенков. Для более расслабленных образов — яркие фланелевые рубашки, лонгсливы и футболкам с новогодними принтами, свитеры с тематическими узорами».

Как выбрать удобный для ребенка наряд

Ольга Денега объяснила, что праздничную одежду детям нельзя покупать на вырост — она должна быть по размеру:

«От этого зависит их комфорт. Также лучше выбирать натуральные и мягкие ткани, чтобы избежать раздражения кожи и позволить телу дышать. При примерке уделяйте внимание свободе движений, поясу (чтобы он не давил), длине рукавов и брюк (чтобы избежать спотыкания)».

Наталья Татаркина предупредила, что при выборе одежды для совсем маленьких детей нужно проверить, не царапает ли кожу декор (пайетки, стразы и так далее): «Обычно производители детской одежды предусматривают различные активности ребенка, в том числе и в торжественной одежде. Для удобства во время танцев и игр на утреннике важно, чтобы вещи не сковывали движения и в них не было жарко».

По словам экспертов, если обувь и одежда мешает чувствовать свободу, ребенок не может выполнить танцевальное движение и начинает стесняться.

Какие аксессуары оживят образ

По словам стилиста Денеги, на голову девочкам можно надеть ободки с цветами, лентами или жемчужными бусинами, а мальчикам найти интересные шапочки, банданы или кепки:

«Из украшений девочкам может пригодиться бижутерия: яркие браслеты, ожерелья или сережки, а еще — дополнительные аксессуары, например, крылья и короны, если ребенок выбрал образ феи, принцессы или другой сказочной героини. Сделать наряд праздничнее можно с помощью блестящих колготок и лакированных или бархатных туфель.

Дополнить наряд мальчиков могут пояса, подтяжки, бабочки и галстуки, а также маленькие сумочки с изображением персонажей или в соответствии с темой праздника».

Наталья Татаркина подчеркнула, что выбор аксессуаров будет зависеть от пышности одежды:

«К лаконичному наряду девочки можно выбрать яркие аксессуары: тиары, браслеты, венки или ободки. А пышным и ярким образам подойдут более сдержанные украшения, например, ленты в волосах или волшебные палочки, как у героинь сказок. К костюму мальчика можно добавить бабочку — в ярком цвете или с орнаментом».

Чем грозит неправильно подобранный костюм на утренник

Детский психолог Варвара Никифорова посоветовала родителям выбирать образ для утренника вместе с детьми, так как от этого зависит комфорт и эмоциональное состояние ребенка:

«Обсудите с сыном или дочерью, в каком костюме им хотелось быть на утреннике. Подумайте вместе, есть ли что-то подходящее из гардероба или нужно докупать (в таком случае важно дать ребенку возможность самому выбрать понравившуюся вещь). Это укрепляет детско-родительские отношения, а также повышает детскую уверенность в себе на празднике».

Также Варвара Никифорова обращает внимание на важность длительных примерок: «За пару минут не всегда можно ощутить, например, бирку. Но во время праздника она начнет натирать кожу, и все внимание ребенка будет сконцентрировано на ней. Чтобы избежать внезапных неудобств, рекомендую устроить небольшой тест-драйв: попросите ребенка походить в новой рубашке или сандалиях какое-то время».

Психолог подчеркнула, что праздничная одежда должна быть безопасна при активном движении во время танцев и игр, иначе есть риск получить травму (например, подвернуть ногу, если подошва обуви скользкая).

Стилист Ольга Денега также отметила, что маленьких детей нельзя одевать в костюмы с мелкими деталями, которые можно оторвать и проглотить.