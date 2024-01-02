Осторожны и мудры не по годам: психологи и врачи — о детях-интровертах

Дети-интроверты выделяются среди сверстников не только благодаря своей кажущейся «странности». В День интровертов психологи и врачи рассказали, почему многим родителям проще растить ребенка с таким типом личности, как близким выстроить с ним доверительные отношения и в чем такие школьники могут превосходить своих одноклассников-экстравертов.

Что такое интроверсия и экстраверсия

Понятия «интроверсия» и «экстраверсия» не новые в психологии. Как объяснила Любовь Григорович, психолог, профессор, заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа, их ввел основоположник аналитической психологии Карл Юнг для обозначения направленности личности.

«Сегодня эти понятия вышли за рамки психологии и активно используются в образовании, культуре, обыденной речи.

Не бывает чистых 100%-ных интровертов или экстравертов. Каждый из нас проявляет интровертированные и экстравертированные стратегии поведения. Однако среди нас есть более выраженные представители этих видов направленности.

Выраженные экстраверты активны, коммуникабельны, часто оказываются в центре внимания, в случае неприятностей экстраверты обращаются за помощью к другим людям, склонны к демонстративным проявлениям, зависят от внешних оценок. Интроверты, напротив, обычно замкнуты, склонны к уединению, восстанавливаются в одиночестве, мало зависят от внешних оценок. При этом у них достаточно много сильных сторон», — рассказала Любовь Григорович.

Физиологические отличия интровертов

Наталья Коньшина, врач невролог, кандидат медицинских наук, специалист детской неврологической клиники «Прогноз», рассказала, как во время работы в перинатальном центре замечала разницу в реакции детей на мир:

«Мы наблюдаем за малышом весь первый год, затем в год и три месяца и далее. Особенности личности маленького человека уже очевидны: кто-то просто ловит ваш взгляд, расплывается в широкой беззубой улыбке и щурит глаза, а кто-то, наоборот, не хочет терять из виду маму и начинает хныкать при виде чужого лица».

На вопрос «Существуют ли физиологические особенности мозга и нервной системы, которые влияют на формировании личности ребенка-интроверта?» Наталья Коньшина отвечает утвердительно:

«Разница между интровертами и экстравертами заключается и в активности реакции на нейромедиатор дофамин – химическое вещество, отвечающее за мотивацию и поиск социального признания. Исследователи из Корнельского университета проводили эксперименты, чтобы изучить физиологические различия между интровертами и экстравертами. Участники принимали стимулирующий препарат (действующее вещество метилфенидат), который повышает скорость реакций и настроение за счет стимуляции выработки дофамина.

Интроверты практически не реагировали на препарат, в то время как экстраверты находились в возбужденном состоянии. То есть у интровертов высокая резистентность к дофамину, поэтому у них нет потребности в поиске социального признания».

Также невролог отметила, что у интровертов в лобной доле головного мозга (отвечает за организацию и планирование) больше серого вещества: «Это объясняет их склонность к анализу информации и тщательному обдумыванию каждого шага. Кроме того, глубоко мыслить, концентрироваться на одном предмете и избегать внешних раздражителей интровертам помогает еще одна физиологическая особенность — повышенная выработка в организме нейротрансмиттера ацетилхолина, который осуществляет передачу нервных импульсов в ЦНС и отвечает за работу вегетативной нервной системы.

Как родитель может понять, что его ребенок — интроверт

«Ваш ребенок избегает активного общения с самого раннего возраста? Остается равнодушен к большому количеству игрушек и выбирает всего несколько любимых? Он с трудом привыкает к новому и не любит сюрпризы и перемены? Без паники! Скорее всего ваш ребенок — интроверт», — так Евгения Глебова, клинический и когнитивный психолог, успокаивает всех тревожных родителей, которые считают поведение сына или дочери «странным».

В каком возрасте можно понять, что ребенок — интроверт? Евгения Глебова объясняет, что стойкие и очевидные для родителей признаки интровертированности проявляются только к младшему школьному возрасту.

Однако самые первые черты можно заметить раньше. Об этом рассказала Елена Балакирева, детский психиатр, заведующая отделом детском психиатрии ФГБНУ НЦПЗ:

«Это особенности во взаимодействии и общении со сверстниками, как правило, они становятся заметны на детской площадке. Дети-интроверты смотрят «внутрь себя» и сконцентрированы на собственном внутреннем мире, они предпочитают спокойные, нешумные игры и занятия творчеством».

По словам Елены Балакиревой, воспитатели детских дошкольных учреждений, а позже и школьные учителя отмечают «удобство таких ребят»:

«Они не доставляют проблем, а именно — не шумят, не отвлекают других учеников, не нарушают порядок на переменах. Но и другие особенности таких детей обращают на себя внимание: это некоторая напряженность, неуверенность в себе, излишнее беспокойство, тревожность, что часто мешает принять решение, выступить на утреннике, ответить у доски. Но, несмотря на особенности в характере, поведении, поступках, речь идет лишь о типе личности, а не о патологии, которой нужно бояться».

Почему родителям легче воспитывать детей-интровертов

Евгения Глебова заметила, что родители детей-экстравертов порой завидуют родителям интровертов: «У них есть свои неоспоримые сильные стороны. Конечно, смотря как интерпретировать такую ситуацию, но все же могу рассказать о нескольких причинах, почему родителей интровертов можно назвать везунчиками».

По словам психолога, ребенок с интровертированностью с осторожностью относится к новой информации, новым людям и изменениям:

«Это качество помогает ему быть разборчивым в связях, новых знакомствах, выборе занятий. У этих детей как будто встроена эффективно работающая система безопасности. Родители могут быть уверены, что ребенок не попадет в неприятности, не уйдет с незнакомцем и будет очень осмотрителен».

Также Евгения Глебова упомянула, что интроверты любят в тишине и без спешки разбираться в интересующей их теме:

«Про них говорят: «Где посадил – там и нашел». С ними спокойно гулять — если вы отвлечетесь на минуту, то он никуда не побежит за толпой детей.

Он будет с пристрастием изучать предметы, чтобы докопаться до сути — ему важно понять, как это устроено и почему именно так, а не иначе. Эти дети сторонятся шумных компаний и не требуют постоянной смены впечатлений. При таком положении дел родителям не приходится ломать голову над тем, чем бы еще развлечь такого ребенка — интроверту комфортно и одному, достаточно просто ему не мешать и не отвлекать от интересного ему занятия».

Самые сильные стороны детей-интровертов в учебе и в жизни

Психолог, профессор Любовь Григорович рассказала, что интроверты меньше подвержены внешнему влиянию, а значит, они более устойчивы к негативным, асоциальным влияниям:

«Их сознанием сложнее манипулировать. У них лучше вырабатывается собственная позиция и они придерживаются ее, несмотря на попытки переубедить.

Интроверты более старательны и усидчивы. Качество выполненной ими работы обычно выше, чем у экстравертов.

Они способны сосредотачиваться и углубляться. Также они более оригинальны, у них меньше стереотипов, «имеют свой почерк», их работы узнаваемы, индивидуально неповторимы. Интроверты обладают большими способностями для самомотивации, самоподдержки, саморазвития. Способны регулировать свое состояние, вовремя чувствуют опасность перегрузиться, способны позаботиться о себе».

Психолог Евгения Глебова добавила, что у этих детей быстро развивается логическое и критическое мышление:

«О них говорят — мудр не по годам. Интроверты любят рассуждать с самого детства, ищут причины и взаимосвязи, наблюдают за другими людьми и видят то, что укрывается от экстравертов.

Им приходят неожиданные идеи и если они находят поддержку среди своего окружения, то делают все основательно.

Им очень важен не сам процесс, а результат. Они могут терпеливо и долго идти к результату».

Как строить отношения с ребенком-интровертом

Детский психиатр Елена Балакирева уверяет, что самое важное — принять своего ребенка с таким типом личности:

«Не надо пытаться исправлять и менять ребенка, это может травмировать. Надо уловить его самостоятельное желание выйти из зоны закрытости и в этот момент помочь в построении взаимоотношений. В начальной школе, возможно, ребенку будет тяжело адаптироваться — в таких случаях можно рекомендовать постепенно входить в коллектив. Проработать возможные пути помощи в адаптации, смене обстановки, общении с другими людьми, а также в помощи создания комфортной обстановки дома поможет психолог.

При этом важно понимать, что каждый ребенок индивидуален, а интровертированность — это не психическое расстройство».

Елена Балакирева порекомендовала обязательно быть внимательным к детям-интровертам, так как они часто не рассказывают о своих проблемах.

«Необходимо с терпением относиться к потребностям ребенка и расценивать его нежелание контактировать не как протест или каприз, а как выбор, с которым надо считаться. Главное для родителей — увидеть возможности ребенка и помочь ему раскрыть свой потенциал», — объяснила детский психиатр.

Евгения Глебова подчеркнула, что в подростковом возрасте с детьми-интровертами интересно дружить:

«Если родители выстраивают теплую атмосферу в семье, то наградой им будет яркая и глубокая личность подростка-интроверта. К этому возрасту они накапливают достаточно большой опыт анализа информации. В результате они могут лучше, чем родители, разбираться в некоторых темах жизни и отношений.

Интроверты выглядят уравновешенными и спокойными. Это результат того, что они не показывают своих эмоций «на людях», но могут быть достаточно эмоционально открытыми в семье.

Они достаточно самостоятельны, умеют справиться с трудностями. Этому помогает их желание быть независимыми от других людей. Им интересней находить решение сложных задач, и поэтому к ним часто обращаются за помощью. Дети-интроверты создают вокруг себя атмосферу спокойствия, надежности и предсказуемости. Но не стоит обольщаться, конечно же, у интровертов есть и непростые особенности. Они не идеальны, как и все мы».