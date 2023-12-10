Почему дети отстают в росте и сутулятся: остеопат – о проблемах физического развития

Рост и осанка — показатели физического развития ребенка. Почему ребенок медленно растет и всегда ли сутулость говорит только о привычке неправильно держать спину? На эти и другие вопросы «Газете.Ru» ответил Дмитрий Симкин, остеопат, основатель и руководитель клиники остеопатии «Доктор Симкин».

Почему ребенок отстает в росте: наследственность или заболевание

Отставание в росте — не самое распространенное, но от этого не менее волнующее родителей явление. В среднем с проблемой сталкивается каждый сотый ребенок. Заметив, что сын или дочь растет слишком медленно, родители обычно начинают сравнивать ребенка с другими знакомыми детьми.

Однако более информативный вариант — ориентироваться на центильную ростовую таблицу, которая отражает соответствие роста возрасту детей.

Именно на ее данные в оценке развития ребенка опираются врачи.

Если таблица подтвердила отставание в росте, важно проверить возможную связь с генетикой. Родители, бабушки, дедушки в основном были невысокими? Тогда, скорее всего, «виноват» наследственный фактор.

Отставание в росте может быть связано и с заболеваниями внутренних органов и систем организма. Например, нередко причина кроется в патологиях желудочно-кишечного тракта: целиакии — непереносимости глютена, лактазной недостаточности, замедленном пищеварении, нарушении всасываемости питательных веществ в кишечнике. Другой вариант — хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем: врожденные пороки сердца и развития легких, миокардит. На наличие у ребенка этих патологий могут также указывать бледность лица, синюшность губ, утолщение ногтевых пластин по форме «часового стекла».

Проблема характерна и для детей с муковисцидозом — наследственным заболеванием, которое нарушает функции эндокринных желез, работу ЖКТ и легочной системы.

Довольно часто отставание в росте бывает связано с гормональными сбоями: недостаточной выработкой гормона роста соматотропина, гормонов надпочечников и щитовидной железы.

Отставание в росте и образ жизни

Иногда причину стоит искать в переизбытке физических нагрузок. Речь идет о тех детях, которые с ранних лет серьезно занимаются «большим спортом». При постоянных тренировках в мышцах может сохраняться остаточное напряжение. В результате они начинают «сжимать» позвоночник и суставы, препятствуя их нормальному росту и развитию.

Здесь следует удостовериться, достаточно ли внимания уделяется растяжке после тренировок.

Дополнительно можно подключить занятия пилатесом — они помогут растянуть мышцы и снять излишнее напряжение.

Помимо этого, важно оценить образ жизни ребенка: то, как он питается, как часто гуляет на улице, достаточно ли двигается. Например, если он большую часть времени сидит дома, но при этом в квартире плохая вентиляция и не проводятся проветривания, риски отставания в росте могут возрастать из-за недостатка кислорода и связанного с ним состояния хронической гипоксии — кислородной недостаточности.

Что делать, если ребенок медленно растет?

Если вам кажется, что ребенок недостаточно быстро растет, стоит обратиться к врачу и провести диагностику. Для начала можно посетить педиатра: он выслушает жалобы, назначит анализы и при необходимости даст направление к узким специалистам — гастроэнтерологу, эндокринологу, кардиологу или пульмонологу. Так вы сможете исключить вероятность сопутствующих заболеваний, а при их наличии — своевременно начать лечение.

Следует понимать, что отставание в росте может повлечь за собой ряд психологических сложностей и комплексов, особенно у мальчиков. В дальнейшем это будет чревато проблемами в общении со сверстниками в школе и противоположным полом.

Сутулость — привычка или последствие заболеваний?

Сутулость — одна из типичных проблем российских детей: искривление осанки сегодня диагностируют едва ли не у каждого второго ребенка. Как правило, ситуация усугубляется по мере взросления.

Если среди дошкольников сутулость есть у 20% детей, то среди школьников — уже у 50%.

Статистика вполне объяснимая: школьники проводят больше времени за уроками и за компьютером. То есть у них сутулость развивается под влиянием внешних факторов.

А вот у дошкольников сутулость, напротив, чаще связана с внутренними причинами. В этом случае проблема проявляется не только когда ребенок сидит, склонившись над условной тарелкой супа или игрушкой, но и когда находится в положении стоя.

Чаще всего первопричина сутулости кроется в различных травмах, в том числе внутриутробных или родовых. Это могут быть повреждения на уровне шеи, затылка или грудной клетки. Кроме того, неправильное положение в утробе или сложные роды с применением родостимуляции и других манипуляций способны приводить к сутулости.

Проблема также проявляется после хирургических вмешательств и перенесенных заболеваний. Например, после пневмонии перенапряжение может развиться в районе грудной клетки, а после удаления аппендицита — в области живота. В обоих случаях ребенку будет физически сложно расправить грудь и спину, даже если он начнет тренировать мышцы и «следить» за осанкой.

Как избавиться от сутулости?

В некоторых случаях без обращения к врачу сутулость будет только усугубляться, а во взрослом возрасте – начнет провоцировать другие проблемы со здоровьем: обострения остеохондроза, грыжи межпозвонковых дисков, хронические боли в шее и спине, головные боли, нарушение объема легких и трудности с дыханием — из-за зажатой грудной клетки.

Помимо работы со специалистом, важно обеспечить ребенку эргономическое пространство для учебы и отдыха. Его необходимо организовать таким образом, чтобы он мог сам сидеть правильно — без напоминаний взрослых.

И конечно же необходимо ввести разумные лимиты на использование гаджетов, так как при взаимодействии с ними дети особенно часто теряют контроль над своей позой.