«Диабет может долгое время протекать без явных симптомов»

Согласно статистике Минздрава, каждый 15-й россиянин страдает диабетом. Наталия Тананакина, врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук, рассказала «Газете.Ru», почему больные не всегда догадываются о недуге, и объяснила, как можно своевременно выявить диабет.

Виноват инсулин

Тананакина объяснила, что «сахарным» диабет назвали потому, что при этом заболевании в организме нарушаются механизмы выработки и расходования гормона инсулина, который регулирует обмен глюкозы. По словам эксперта, в течение довольно длительного времени человек вообще может не подозревать, что болен.

В то же время постоянные колебания уровня сахара в крови приводят к серьезным осложнениям — повреждению почек, глаз, нервов, сердца и сосудов.

Врач может поставить диагноз «сахарный диабет» первого или второго типа только после исследования уровня глюкозы в крови, гликированного гемоглобина и других анализов. Варианты диабета отличаются по причинам, механизму, времени начала заболевания, характеру течения и методам лечения.

«Сахарный диабет 1-го типа (СД 1) возникает из-за абсолютного дефицита инсулина, гормона, который регулирует уровень глюкозы в крови. Это происходит из-за разрушения бета-клеток поджелудочной железы иммунной системой. Обычно СД 1 развивается у детей и у людей в возрасте до 30 лет, кроме того, часто носит наследственный характер. СД 1 требует постоянного введения инсулина и строгого контроля углеводного обмена. На долю СД 1 приходится около 10% всех случаев диабета», — объяснила эксперт.

Специалист рассказала, что сахарный диабет 2-го типа (СД 2) возникает из-за относительной недостаточности инсулина или снижения чувствительности тканей к нему.

Он чаще всего развивается у людей старше 40 лет с избыточным весом, наследственной предрасположенностью, ведущих сидячий образ жизни, а также у женщин, перенесших гестационный диабет во время беременности. Но заболевание может возникнуть и у молодых людей, особенно в условиях неблагоприятной экологии, стресса, неправильного питания.

7 неочевидных признаков диабета

Врач напомнила, что диабет может долгое время протекать без явных симптомов. Однако есть ряд признаков, которые должны стать поводом для обращения к эндокринологу.

Частое и обильное мочеиспускание, особенно ночью, связанное с тем, что почки пытаются вывести из крови избыток глюкозы.

2. Постоянное чувство жажды и сухость во рту из-за потери жидкости при мочеиспускании и обезвоживания организма.

3. Увеличение аппетита с одновременной потерей веса: клетки не получают достаточно глюкозы для энергии и начинают расщеплять запасы жира и белка.

4. Усталость, слабость, сонливость, раздражительность как следствие недостатка энергии в клетках и нарушения работы нервной системы.

5. Зуд кожи и слизистых оболочек, замедление заживления ран, склонность к инфекциям из-за снижения иммунитета и нарушений кровообращения.

6. Снижение остроты зрения.

7. Окружность талии. Нормой считается окружность талии <94 см у мужчин и <80 см у женщин. Превышение этих показателей считается ожирением, при котором вероятность развития СД 2 значительно повышается.

Лечить или не болеть

Тананакина объяснила, что в случае с СД 1 — аутоиммунным и часто наследственным диагнозом — от самого пациента обычно не зависит, заболеет он или нет. Но продолжительность и качество его жизни обусловлены тем, насколько точно больной соблюдает рекомендации врача, причем касающиеся не только введения инсулина и приема препаратов.

Если же речь идет об СД 2, то его еще называют болезнью образа жизни. Почти всегда избежать развития этого заболевания можно, скорректировав питание, повысив физическую активность, отказавшись от вредных привычек.

Врач дала общие рекомендации для пациентов с обоими типами диабета.

Добиться оптимального веса и поддерживать его. Для определения нормы можно воспользоваться расчетом индекса массы тела (ИМТ) или же проконсультироваться с лечащим врачом;

2. Вести активный образ жизни;

3. Придерживаться принципов здорового питания, уменьшить (или исключить) потребление сахара, простых углеводов и насыщенных жиров. Пациентам с СД 1 необходимо составить диету под руководством специалиста;

4. Если вы находитесь в группе риска (наследственность, гипертония или нарушение липидного обмена), обязательно контролируйте уровень глюкозы в крови.

«Сахарный диабет — это серьезное заболевание, но если следовать простым рекомендациям по профилактике и лечению, можно сохранить качество жизни и избежать последствий», — подытожила врач.