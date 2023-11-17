6 каверзных вопросов ортодонту про брекеты

Исправление прикуса — это не только вопрос эстетики, но и здоровья в целом. От положения зубов зависит наше дыхание, симметрия лица и даже осанка. Но при этом сама установка брекетов вызывает у многих вопросы. На самые каверзные из них «Газета.Ru» попросила ответить Карину Латышеву, врача-ортодонта, главного врача «Стоматологического центра доктора Латышевой».

Правда ли, что корректировать прикус можно не всем

Есть несколько противопоказаний к ортодонтическому лечению. Это пародонтит третьей степени — обычно он сопровождается воспалением десен и подвижностью зубов.

С осторожностью стоит ставить брекеты беременным — например, диагностику и рентген лучше провести до зачатия ребенка или уже после родов.

Нельзя устанавливать брекеты на зубы, в которых есть глубокие кариозные процессы или другие серьезные воспаления, например пульпит. При движении зубов любая патология может прогрессировать, а лечение — усложняться. Чтобы добраться до очага не пролеченной ранее инфекции, иногда приходится отклеивать брекеты и снимать дуги, что удлиняет процесс исправления прикуса.

Наконец, очень важна готовность пациента соблюдать рекомендации врача и регулярно ездить в клинику. Нужно приготовиться к тому, что это история на один-два года.

Правда ли, что брекеты портят эмаль зубов

Нет, эмаль может испортить только неправильная или неудовлетворительная гигиена. Но с брекетами ей придется уделять немного больше внимания, поскольку чистить зубы станет сложнее.

Это нужно делать трижды в день, используя щеточки, ершики, ирригатор, зубную нить. Ну и конечно, не стоит забывать о профессиональной чистке зубов у стоматолога — не реже одного раза в три-четыре месяца.

Могут ли зубы после лечения вернуться в прежнее неправильное положение

Если вы выбрали грамотного ортодонта, то ничего не вернется назад. Но важно понимать, что после завершения основного этапа лечения и снятия брекет-системы или элайнеров полученный результат важно сохранить и закрепить.

Для этого пациенту прописывают ношение съемных и несъемных конструкций. Первые — ретейнеры, специальные проволочные скобы-дуги, которые устанавливают на клыки с внутренней части зубов на обеих челюстях. И вторые — ретенционные капы, которые нужно надевать на время сна. Делать это придется постоянно, но зато и результат будет устойчивый.

Можно ли делать брекеты в провинции, если это ощутимо дешевле

Качество лечения не зависит от географии, хороший результат можно получить и в столичной клинике, и в провинциальной, важно выбирать квалифицированного специалиста. Выравнивание зубов и прикуса — это не просто установка брекетов, а большой, сложный и комплексный план лечения.

Важно, чтобы ортодонт работал на современных материалах и оборудовании, и знал все протоколы лечения для любых случаев. Но если вы решили ставить брекеты в другом городе, то важно заложить в график свободные дни для поездок, а при планировании бюджета учесть стоимость билетов.

Что лучше ставить детям: брекеты или пластинки

В зависимости от возраста пациента различают два варианта ортодонтического лечения — условно, взрослый и детский. С 5-6 лет до 10-11 лет врачи работают на пластинках, трейнерах и аппарате Хааса для расширения верхней челюсти.

Цель такого лечения у детей — создание полноценной ширины и объема зубного ряда, чтобы постоянным зубам (они крупнее молочных) хватило места. Ну и, конечно, это коррекция соотношения верхней и нижней челюсти. С положением отдельно стоящих зубов в этом возрасте не работают.

В некоторых случаях ставят частичную брекет-систему (на несколько зубов). А вот после полной смены зубов, с 12-13 лет, лечат на брекет-системах или элайнерах.

Правда ли, что элайнеры лучше брекетов, или это просто маркетинг

Элайнеры ничем не лучше брекетов, результата можно добиться с помощью каждой из этих систем. Элайнер — полноценная альтернатива брекетам, это съемная прозрачная конструкция, изготовленная индивидуально по слепку зубов. Все зависит от исходной ситуации с зубами и врача, его квалификации и умения.

Если ортодонт не умеет работать на одной из двух этих систем, то он не получит нужного результата, вот и все. Но визуально многим больше нравятся прозрачные, а не серебристые конструкции.