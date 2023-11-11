Почему появляется целлюлит и как его лечить

Целлюлит, или «апельсиновая корка», как часто называют его в народе, представляет собой бугорки и неровности на коже. С этим косметическим дефектом сталкиваются около 90% женщин. Эксперты рассказали, какие методы помогут в борьбе с целлюлитом и можно ли избавиться от него навсегда.

Что такое целлюлит

Марианна Карапетян, косметолог Европейского Медицинского Центра (EMC), призвала разделять понятие «целлюлит» для медицины в целом и для эстетической — в частности.

«В первом случае — это острое гнойное воспаление тканей, которое может стать причиной некроза (отмирания клеток). В эстетической медицине целлюлит — изменение структуры подкожно-жировой клетчатки, при котором структура кожи начинает напоминать «апельсиновую корку». Выраженность неровностей и бугристостей зависит от стадии развития целлюлита», — объясняет эксперт.

По словам врача, целлюлит образуется из-за того, что волокна соединительной ткани формируют некие ячейки с отсеками. В них скапливаются жировые клетки, которые называются адипоцитами. Когда жировые клетки увеличиваются в размерах, эти отсеки образуют бугристость на поверхности кожи.

«Так заложено природой, что адипоциты у женщин крупнее, чем у мужчин, и накапливают больше жиров. Именно поэтому в 95% случаев целлюлит встречается у женщин. У мужчин он в основном связан с дефицитом андрогенов», — добавляет Карапетян.

Целлюлит, по словам косметолога, может возникнуть везде, где присутствует жировая ткань, но наиболее характерные локализации — ягодицы, живот, наружная и задняя поверхность бедер.

Причины появления целлюлита

К целлюлиту может предрасполагать наследственность, если от родственников передались замедленные обменные процессы в организме. Также причиной этого косметического дефекта могут стать изменения гормонального фона при заболеваниях эндокринной системы, беременности или менопаузе.

«Основную роль в развитии целлюлита играет расстройство кровообращения, особенно если оно связано с венозной недостаточностью. Самые распространенные причины венозной недостаточности — курение, злоупотребление алкоголем, снижение физической активности, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, недостаток сна, стресс, психические перегрузки, слишком обтягивающая одежда и неудобная обувь в гардеробе», — добавила эксперт.

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Все это приводит к замедлению движения лимфы, ухудшению венозного оттока, скоплению жидкости в тканях (отекам), а также негативно сказывается на обменных процессах и питании тканей.

Как избавиться от целлюлита в домашних условиях

Марина Григоренко, ведущий технолог-эксперт по направлению «Коррекция фигуры» учебного центра косметологии ARAVIA, рассказывает о правилах, которые могут предотвратить появление целлюлита.

Чтобы не было целлюлита, нужно:

— Сбалансированно питаться: исключить сахар, белую рафинированную муку, поскольку избыток «быстрых» углеводов (сахаридов, состоящих из не более, чем двух, молекул сахара и быстро всасывающихся в кровь — прим. «Газеты.Ru») способствует увеличению клеток жировой ткани — адипоцитов. В таком случае нарушается оксигенация и снабжение тканей кислородом, возникает пережатие системы капилляров. Соответственно, в тканях будут накапливаться токсины, потому что вывод продуктов распада тоже будет страдать.

— В приеме пищи стараться разделять белки с углеводами и не сочетать их. Питаться не чаще трех раз в день, желательно в одно и то же время.

— Стараться вести здоровый образ жизни и высыпаться. В идеале ложиться до 23.00. Если мы не досыпаем, кортизол — гормон стресса — также способствует застою и образованию отека.

— В рацион включаем больше зерновых, бобовых, а также орехи, жиры растительного происхождения. Если мы любим молочные продукты, включаем творог с хорошим процентом жирности. Молоко лучше не пить, поскольку лактоза — тот же сахар. Как вариант — безлактозное молоко.

— Из салонных процедур полезны ручной и аппаратный массажи. Если нет варикоза, от целлюлита поможет избавиться также баночный массаж, обертывания.

— Больше пейте воды и двигайтесь. Если вы сотрудник офиса, желательно вставать каждый час и совершать какие-то движения, чтобы избежать застоя в зоне бедер и ягодиц. Зарядка должна быть ежедневной и до 15 минут.

— В борьбе с целлюлитом помогают контрастное обливание, сухое растирание щетками, скрабирование (раз в неделю) и питание кожи тела средствами, содержащими кофеин, экстракты водорослей и цитрусовые.

Другие рекомендации экспертов

Косметолог Марианна Карапетян добавляет, что в борьбе с целлюлитом помогают любые виды спорта и физическая активность, но наиболее эффективны аквааэробика и плавание.

«Считается, что во время аквааэробики обмен веществ ускоряется на 50%, а во время выполнения упражнений в воде приходится преодолевать естественное сопротивление воды. Кроме того, вода благотворно влияет на проблемную кожу, массируя и разглаживая ее, а также стимулирует кровоснабжение», — говорит эксперт.

По мнению Марианны Карапетян, антицеллюлитные косметические средства — всевозможные гели, лосьоны, масла, скрабы, и крема, — не оказывают лечебного эффекта. Но их использование важно для профилактики: они могут помочь приостановить прогрессирование целлюлита и улучшить эластичность кожи.

«В состав антицеллюлитных косметических средств входят морские водоросли, кремний, гинкго-билоба, витамины А, С и Е, плющ и эфирные масла. При использовании скрабов и пилингов усиливается кровоток в тканях, клетки обогащаются кислородом, а застойные явления уменьшаются», — резюмирует эксперт.

Кремы помогают усилить отток застойной жидкости из жировых тканей. Наиболее эффективны косметические продукты с содержанием морских водорослей, конского каштана, хвоща, гамамелиса, лотоса, боярышника, плюща, гинкго-билоба, арники, ананаса, цитрусовых, а также эфирных и растительных масел, зародышей пшеницы, лаванды, шалфея, бергамота и можжевельника.

Врач объясняет, что на ранних стадиях целлюлит считается косметическим недостатком, но его развитие может привести к осложнениям в виде судорог, отеков, поражения суставов, воспаления лимфатических сосудов, образования тромбов и т. д.

«В современной косметологии существует множество методов, которые помогают предотвратить запущенные формы целлюлита. К ним относятся инъекции мезотерапевтических коктейлей, ручной массаж, прессотерапия, обертывание, вакуумный массаж, например на аппарате ICOONE, применение радиоволновой и ультразвуковой терапии на аппарате «Эксилиас», ударно-волновая терапия, а также применение лазерного аппарата Зерона», — заключает косметолог.