Можно ли красить волосы во время беременности

Врачи и эксперты в бьюти-индустрии рассказали о том, как ухаживать за волосами в период беременности и существуют ли безопасные краски для волос, если вы ждете ребенка.

Что происходит с волосами во время беременности

Елена Юцмюц, врач-трихолог центральной поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Басманной, объясняет, что во время беременности волосы переживают те же самые гормональные изменения, что и весь организм.

В результате увеличения образования гормонов, в частности эстрогенов, волосы растут быстрее и становятся гуще. Также структура волос меняется из-за роста в организме гормона прогестерона.

«Прогестерон способствует роскошной гриве — он улучшает кровоснабжение кожи головы», — объясняет медик.

Однако, по словам Елены Юцмюц, из-за гормонов волосы беременной женщины воспринимают краску иначе: «Из-за гормональных сдвигов цвет воспринимается не так, как до беременности. Поэтому, если вы решились на окрашивание, перед процедурой нужно сделать специальный тест — покрасить прядь волос и посмотреть, как быстро она поменяет оттенок».

close 100% 1. Lifecode бальзам для волос

2. Кератин Philipp Young

3. Увлажняющий шампунь «Глис Кур»

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5. Фито-шампунь укрепляющий для волос с маслом черного тмина Zeitun

6. Пенящийся скраб для волос и скальпа Ocean Vibes, Beautific Пресс-службы брендов

Также врач-трихолог рассказывает, что перед окрашиванием нужно обязательно сделать тест на аллергию. Из-за гормональной перестройки у беременной женщины обостряются аллергические реакции: обычно они сопровождаются чиханием, кашлем, насморком, атопическим дерматитом, зудом, крапивницей. Если есть хотя бы один из симптомов, то лучше отказаться от окрашивания.

Рекомендации по окрашиванию волос для беременных

Врач-трихолог Елена Юцмюц говорит, что до 11-й недели беременной женщине нельзя красить волосы, так как в ее организме еще не сформировался плацентарный барьер, защищающий ребенка.

«Когда вы красите волосы при беременности — это всегда риск и лотерея. До 11-й недели, пока нет плацентарного барьера, краска просачивается в кровь сквозь кожные капилляры, а затем все канцерогены и химические вещества разносятся кровью и добираются до плода», — объясняет медик.

После 11-й недели можно красить волосы, выбирая безопасные способы. Во время процедуры окрашивания важно отступать от корней. Используйте, например, технику балаяж — это частичное и разноуровневое осветление отдельных прядей волос с последующим тонированием. Обычно осветляющий состав наносится смахивающими движениями кистями.

Елена Юцмюц советует использовать те краски, которые на содержат персульфаты — крайне токсичные компоненты. Также следует избегать продуктов, в составе которых есть аммиак и формальдегид. Лучше всего краситься хной или басмой — природными красителями.

close 100% 1. Шампунь стимулирующий рост волос Aravia Professional

2. Маска для волос с кератином Konner

3. Шампунь-кондиционер Baikal

4. Восстанавливающая сыворотка-спрей для волос d Alba

5. Маска для восстановления поврежденных волос Absolut Repair Gold L Oreal Professionnel Paria Пресс-службы брендов

Но даже после 11-й недели есть риски навредить ребенку окрашиванием.

«Плацентарный барьер может уберечь ребенка, а может и нет. Лучше не рисковать. Но, если вы все-таки решились покрасить волосы, то обязательно проконсультируйтесь перед процедурой со своим гинекологом, предупредите мастера о том, что вы в положении, сделайте тест на аллергию, и, находясь на окрашивании, пейте много жидкости, чтобы вывести токсины из организма», — говорит Елена Юцмюц.

По словам врача-трихолога, во время процедуры на коже головы не должно быть никаких ссадин и порезов: «В противном случае вся химия с кожи головы попадет в кровь, а дальше — к плоду».

Мария Лапина, амбассадор Avon, трихолог, косметолог, практикующий дерматолог, советует обратить внимание на безаммиачные краски: «Такие краски отличаются не только составом, но и принципом действия: красящий пигмент проникает только в кутикулу волоса, внутренняя его часть практически не затрагивается, а значит, волос не повреждается».

Как ухаживать за волосами во время беременности

Трихолог Мария Лапина говорит, что, в зависимости от того, как меняются волосы во время беременности, нужно пересмотреть домашний уход.

«Если волосы быстрее становятся жирными, теряют объем, то лучше поменять шампунь. Он должен содержать хорошо промывающие компоненты (ПАВ — поверхностно активные вещества. — «Газета.Ru»), а также очищающие — салициловую кислоты и каолин», — говорит эксперт.

В случае, когда волосы, наоборот, страдают от сухости, важно использовать после мытья средства с аргановым маслом, нанося их на кончики.

Лейла Свеженцева, арт-директор салона красоты «ЛС–Студия» и партнер бренда L'Oreal Professionnel Paris, говорит о том, что во время беременности не стоит злоупотреблять стайлингами и приборами для укладки волос.

«Лучше отложить лаки, гели и средства с сильным запахом, и пользоваться ими только в редких случаях», — отмечает эксперт.

Уход за волосами после беременности

После родов уровень эстрогенов падает, это может привести к обратному эффекту — выпадению волос. Но волноваться не стоит, так как это временно. Через несколько месяцев организм возвращается к нормальному циклу, и волосы восстанавливаются.

Однако для профилактики стоит вновь поменять домашний уход. Лейла Свеженцева объясняет, что лучше использовать маски для восстановления и профилактики выпадения волос 1-2 раза в неделю: «При выборе средств стоит искать натуральные компоненты в составе. Перед мытьем волос делайте легкий массаж головы — это улучшает кровообращение и стимулирует рост».