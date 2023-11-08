«После аварии ко мне такой ажиотаж и интерес!» Интервью с Ладой Дэнс

Лада Дэнс, которая 11 ноября появится в эфире телепрограммы «В кругу друзей», рассказала «Газете.Ru» о реабилитации после тройного ДТП, о новых проектах и о том, чьи советы помогают ей в творчестве.

— Недавно вы пережили страшную аварию. В одном из интервью вы признавались, что до сих пор проходите реабилитацию — ДТП повлияло не только на ваше физическое здоровье, но и на психологическое. Скажите, обращаетесь ли вы за помощью к психотерапевту?

— Авария была страшная, но в принципе человек так устроен, что все плохое быстро забывается. По крайней мере у меня так. Я, конечно, помню, что со мной было — первые три месяца переживала адские боли. У меня было сотрясение мозга, а также перелом в бедре, потребовалась операция.

Но врачи говорили, что я родилась в рубашке после такого полета и удара, так что я стала концентрироваться на том, чтобы побыстрее встать на ноги, не расклеиться, потому что подобное в жизни уже проходила — как-то раз порвала связки, катаясь на лыжах, на этой же ноге, кстати. Тогда мне тоже делали операцию — после проходила реабилитацию. С тех пор запомнила, как надо вести себя после такой серьезной травмы — необходимо двигаться, заниматься ЛФК (лечебной физической культурой. — «Газета.Ru»).

Сейчас лежала в трех клиниках, усиленно проходила реабилитацию — капельницы, гимнастика. Из больниц, кстати, сбегала на выступления. В инвалидном кресле отправлялась в Нижний Новгород, потом также на запись программы «Битва поколений», которую, к слову, выиграла.

Психологическая помощь не потребовалась, потому что я человек сильный, я сама кого хочешь реабилитирую. Да и к тому же рядом постоянно были мои дети, друзья, близкие.

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— При этом вы говорили, что какое-то время после аварии боялись ездить в автомобиле…

— Да, первый месяц, когда была на пассажирском кресле, дико боялась приближения соседних машин, обращала на это внимание. Но со временем фобия прошла.

Сейчас, кстати, я всегда пристегиваюсь — даже если сижу сзади, и очень недовольна, если ремень на заднем сиденье не работает.

Недавно как раз такая ситуация произошла со мной за границей: долго объясняла водителю, что это вообще-то не по правилам.

— Вы приняли участие в семейной программе «В кругу друзей» на телеканале «Россия». Что больше всего запомнилось во время эфира?

— Прекрасная программа! Команда, которая ее делает, просто супер: все очень доброжелательные, милые. Меня ждал сюрприз на съемке — телезрители увидят все в эфире. Я, честно говоря, совсем не ожидала и была приятно удивлена!

close 100% Пресс-служба «России 1»

«В кругу друзей» — программа с потрясающими зрителями. Я исполнила свою песню и удивилась, как отреагировала публика — атмосфера была, как на концерте. Такие передачи необходимы — их должно быть как можно больше, потому что сейчас очень маленький процент шоу о семье, отношениях, животных.

— Можете рассказать о питомце, с которым вы появились на проекте?

— Я пришла на программу со своей любимой собакой по кличке Сайто породы хаски. Очень волновалась и думала, что он будет выть, дергаться, потому что собака свободолюбивая. Я не ломала его характер, не отдавала на перевоспитание кинологу, потому что боялась, что он сильно изменится.

Сайто — добрый пес, но при этом настоящий охранник. Живет на улице — хозяин своей территории. При этом он заботливый, любит людей.

На эфире я заметила, что Сайто нравилось, когда ему аплодировали. Артист он у меня. На самом деле, Сайто давно уже звезда соцсетей — я начала вести TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), выкладывая видео с ним.

— Расскажите, чем в скором времени порадуете поклонников?

— Сейчас очень много программ, где я снимаюсь — работаю нон-стоп. Жизнь стала активной. После аварии ко мне такой ажиотаж и интерес! Спасибо большое моему продюсеру Сергею Пудовкину, который помогает в этом.

Мне нравится моя жизнь. Я соскучилась по такому темпу. Да, был момент, когда хотелось отдохнуть, но артист не должен долго находиться без дел!

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В творчестве будет много интересного, но хочется в ближайшие пару месяцев прокачать аудиторию песнями, которые она знает, дать новое прочтение моим хитам и уже потом представить слушателям что-то новое.

— Чем сейчас занимаются ваши дети Илья и Лиза?

— Дети живут за границей. Это их выбор, и я его уважаю. Илья — архитектор, Лиза — арт-продюсер в кино, окончила киношколу в Лондоне, в которой учился Гай Ричи. Оба работают. Дети не рядом, но мы каждый день на телефоне, мы в курсе того, что происходит в жизни каждого.

Когда есть возможность, я к ним прилетаю, либо мы где-то вместе отдыхаем. Больше, конечно, я их навещаю.

Так происходит из-за их занятости — Лиза работает нон-стоп. Но, если вспомнить меня в ее годы, я тоже занималась только профессией.

— В вопросах творчества дети с вами советуются?

— Это удивительно, но у меня все наоборот. Лиза — мой главный советчик. Она безумна креативна, сняла много клипов, недавно выпустила фильм. Дочь — мой учитель, мой источник информации. И Илья тоже очень творческий!

Я могу посоветовать детям что-то, что касается жизни, а так они — мои проводники, мои учителя. Если что-то придумываю, всегда обращаюсь за помощью к детям.