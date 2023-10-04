«В основном мне предлагают песни о неразделенной любви». Интервью с Юлией Михальчик

Выпускница «Фабрики звезд-3» Юлия Михальчик регулярно радует поклонников новостями: выступление на юбилее проекта, премьера песни, интервью на самые разные, в том числе, и личные темы. В беседе с «Газетой.Ru» певица рассказала о сыне, мужчине своей мечты и новых проектах.

— Юлия, многие ваши интервью посвящены «Фабрике звезд», где вы участвовали, когда вам было 18 лет. Но как развивалась ваша жизнь до проекта? Каким было детство?

— Детство было ярким, насыщенным, с большим количеством музыкальных конкурсов.

Мои родители вместе большую часть жизни — еще со школы. Мама дождалась папу из армии, сыграли свадьбу, родилась я. Такая история любви длиною в жизнь.

Баловали меня все: и мама, и папа, и дедушка, и бабушки. Я была и остаюсь единственной дочкой в семье, долгое время была единственной внучкой, получила максимум любви, внимания и заботы. Мама какое-то время работала, потом была «на хозяйстве» и уделяла все свое время моему творческому развитию, за что я ей очень благодарна. Сколько себя помню, мама была рядом всегда.

Нагрузка в школьное время была приличной. Чтобы все успеть, я максимально внимательно слушала учителя на уроках и старалась запоминать информацию сразу. Если бы я этого не делала, приходилось бы дополнительно заниматься дома, а времени катастрофически не хватало: школа, музыкальная школа, занятия в хоре, участие в большом детском шоу… Иногда делала уроки в машине, чтобы все успеть. Но, кстати, школу я в итоге окончила с серебряной медалью.

Становиться певицей не планировала — просто занималась любимым делом. Сколько себя помню, росла и развивалась в творческой среде, участвовала в концертах и конкурсах. Считаю себя счастливым человеком — любимое дело стало моей профессией.

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— Ваш отец настоял на том, чтобы вы получили профессию, не связанную с творчеством (Юлия Михальчик училась в СПбГУП по специальности «Связи с общественностью». — «Газета.Ru»). Оглядываясь назад, благодарны ли вы ему за это?

— Да, это действительно так: папа был против, чтобы я получила высшее профессиональное музыкальное образование. Не скажу, что жалею на этот счет: в моей жизни было много самых лучших педагогов, которых встретишь далеко не во всех высших учебных заведениях.

За моими плечами музыкальная школа, нотную грамоту я знаю и считаю, что это тот минимум, который в любом случае должен быть у профессионального артиста. Наверное, было бы неплохо, если бы я получила высшее музыкальное образование, но, в любом случае, та профессия, на которую я училась, пригодилась в жизни. Своему папе я благодарна.

— О «Фабрике звезд» мечтали многие начинающие артисты. А вы? Правда ли, что до сих пор не видели выпуски со своим участием?

— Это действительно так. На кастинге и в проекте «Фабрика звезд» я оказалась случайно, пришла за компанию и прошла отбор. Я никогда не смотрела это шоу по ТВ, не знала участников, более того, я до сих пор не посмотрела «Дневники звездного дома» нашего сезона, видела только свои выступления на отчетных концертах.

— Сегодня вы не только успешная сольная певица, но и мать 10-летнего сына Александра. Ваш сын интересуется музыкой, как вы в детстве?

— Я стараюсь обходить тему творчества стороной, нам есть о чем поговорить с сыном — и о школе, и об увлечениях, и о совместных планах. Он сам просит меня включить в машине ту или иную композицию, подпевает и я слышу, что сын поет чисто, у него все прекрасно с ритмом и интонированием.

Все, что связано с творчеством, проявляется только по желанию сына. Значит, что-то от меня ему передалось. Захочет заниматься музыкой — поддержу, но настаивать не стану.

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— Как, на ваш взгляд, отличаются дети нынешнего поколения от вас и ваших сверстников?

— Сейчас дети более смышленые что ли. Они рождаются уже с осмысленным взглядом. Время другое — быстрое, диктующее свои условия, нужно мгновенно принимать решения, действовать. Мы, конечно, были не такими…

— Ваш сын Саша растет очень разносторонним ребенком — занимается спортом, английским, проявляет интерес к музыке. Узнаете ли в нем себя?

— Саша очень активный парень. Безусловно, узнаю в нем себя и внешне, и по поведению, но у сына есть и те качества, которые мне были не присущи — например, я была более ответственной, как мне кажется. Но для мальчика это не так плохо, пусть растет, развивается. Со временем вся эта спесь собьется и он сформируется уже как более степенный и ответственный мужчина — по крайней мере, мне бы хотелось его таким видеть. Сейчас Саша — моя радость, мой сын от и до.

— Какая вы мама — строгая или лояльная? Может ли сын с вами договориться?

— На мой взгляд, бываю строга, но окружающие считают, что мне это только кажется, а сын точно знает, как найти подход к матери: подойти, помурчать, как кот, обнять, и она все простит, все сделает, как он хочет. Поэтому, скорее, я добрая мама. Саша со мной может договориться о чем угодно, если не с первого, то со второго, с третьего раза. Я бы сказала, наверное, что мне как маме стоит быть более последовательной в своих решениях.

— Вы мечтали и мечтаете создать семью. Какой она должна быть? Какой мужчина может стать вашим спутником по жизни?

— Главное, что у меня есть — сын. Конечно, хотелось бы и личного женского счастья, создать семью, но я бы не сказала, что это моя мечта, как должно, так и произойдет. Бесполезно эту мечту приближать мыслями и разговорами.

Хотелось бы, чтобы рядом был друг, близкий человек. Он должен быть настоящим мужчиной — в широком смысле этого слова: мудрым, умным, порядочным, щедрым, сильным, любимым и любящим, безусловно, с чувством юмора, легким. Все эти качества помогли бы нам создать хорошую семью.

— Вы были замужем, но развелись. В интервью вы несколько раз говорили, что бывший муж не общается с сыном. Сегодня что-то изменилось?

— У сына нет никаких контактов с отцом ребенка. Когда Саша был маленьким, нам не удавалось сделать встречи регулярными. Они могли быть редкими, но сын бы точно знал, что, например, раз в месяц приедет папа. Я видела, что ребенка очень травмировало, когда отец обещал, что навестит, но по каким-то причинам эти встречи переносились. Тогда я решила, что сыну спокойнее будет без этих редких и незапланированных визитов.

Сейчас бывший муж предпринимает попытки встречаться с Сашей, но мы уже не видим в этом никакого смысла, сейчас это очень далекий для нашей семьи человек.

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— Юлия, у многих современных женщин есть комплекс «работающей мамы». Вы когда-нибудь испытывали чувство вины из-за того, что сыну, возможно, не хватает вашего внимания?

— Да, были периоды, когда я очень много работала, но и было время, когда я практически не расставалась с сыном. Случалось, со стороны говорили, что я хочу компенсировать свое отсутствие дома подарками и дополнительным вниманием.

Не скажу, что Саша был чем-то обделен. Все важные моменты — праздники в школе, 1 сентября — я рядом. Если ребенок заболел, это не обсуждается, я нахожусь с ним, редко случалось, чтобы меня кто-то подменял на пару часов. Контакт у нас не потерян, у сына нет ощущения, что мама постоянно на работе, по крайней мере, с пандемии я стараюсь быть с ним практически всегда.

— За последнее время вы выступили на концерте «Фабрики звезд», выпустили новую песню. Получается, Юлия Михальчик вернулась на сцену?

— С 2020 года начались сложные и интересные времена у страны, артистическая жизнь временами притухает и складывается ощущение, что артисты пропадают. Не могу сказать, что вернулась — я не уходила, насколько это было возможно. Моя новая песня «Любовь — упрямый сердцеед» — невероятно красива, очень рада ее выходу.

— Будете снимать клип?

— Да, планируем снять клип, я уже видела сценарий, он очень атмосферный.

— Есть ли в планах песня о счастливой и взаимной любви?

— Почему-то все авторы в основном предлагают мне репертуар о неразделенной любви, о любви с препятствиями и сложностями.

О счастливой любви в песнях пока говорить рано, но, надеюсь, это только в песнях — в жизни же я постоянно вижу примеры крепкой взаимной любви!